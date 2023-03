Bývalá juniorská vítězka Australian Open Kosťuková je poprvé ve finále turnaje WTA

Marta Kosťuková ve 14 letech vyhrála dívčí Australian Open (2017) a hned o rok později v Melbourne prošla kvalifikací hlavního turnaje žen a v 15 letech se dostala až do 3. kola. Následně v Burnie ovládla turnaj ITF W60, svůj obrovský potenciál ale zatím prodat nedokázala, přestože se v 18 letech vyšplhala do Top 100.



Až tento týden v americkém Austinu se jí na 5. pokus povedlo uspět v semifinále turnaje WTA a poprvé postoupit do finále. V boji o něj si 20letá Ukrajinka poradila 6-4 6-3 s domácí nasazenou čtyřkou Daniellou Collinsovou.



"Samozřejmě je tohle pro mě speciální okamžik. Velmi emotivní. Před dnešním zápasem jsem v semifinále čtyřikrát prohrála a nevěděla jsem, co očekávat. Danielle je skvělá hráčka, velká šampionka. Jsem šťastná, že jsem si si se zápasem poradila," řekla Kosťuková po skalpu finalistky loňského Australian Open.







O titul si 52. hráčka světa Kosťuková zahraje s Varvarou Gračovovou, s níž ve vzájemné bilanci vede 3-2. Před čtyřmi lety ji porazila ve finále turnaje ITF či předloni na Roland Garros cestou do svého dosud jediného grandslamového osmifinále, poslední střetnutí v Chicagu 2021 ale vyhrála soupeřka.



22letá Gračovová se tehdy v USA dostala do svého dosud jediného semifinále. Nyní v Austinu v něm napodruhé zvítězila, když domácí překvapení turnaje Katie Volynetsovou zdolala 6-4 5-7 6-4. V závěru otočila vývoj z 2-4.

• WTA 250 AUSTIN •

USA / Texas, tv. povrch, 259.303 dolarů

sobotní výsledky (04. 03. 2023) • Dvouhra - semifinále • Kosťuková (8-Ukr.) - Collinsová (4-USA) 6-4 6-3 Gračovová (Rus.) - Volynetsová (USA) 6-4 5-7 6-4