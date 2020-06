Bývalá šéfka WTA Allasterová je první ženskou ředitelkou US Open

Allasterová se přesune do role šéfky newyorského grandslamu z výkonné pozice pro profesionální tenis v Americké tenisové asociaci (USTA). Pro ni pracuje od roku 2016, předtím byla téměř dekádu v ženské asociaci WTA, v níž působila jako prezidentka, předsedkyně a výkonná šéfka.

"Ona je dokonalým vůdcem, který zajistí, aby se US Open rozvíjelo i v nadcházejících letech a přitahovalo nové generace fanoušků a hráčů. Jsme hrdí na to, že ji můžeme přivítat jako první ženu v čele turnaje," řekl šéf americké tenisové asociace.

Allasterová ve funkci nahradila Davida Brewera, který loni odstoupil po osmi letech v čele vedení newyorského grandslamu.

Letošní ročník US Open se má hrát od 31. srpna do 14. září, ale jeho konání je kvůli koronavirové pandemii nejisté. Kvůli globální zdravotní situaci už byl poprvé od druhé světové války zrušen Wimbledon, Roland Garros bylo přesunuto na závěr září. Tenisová sezona je přerušena zatím do konce července.

Stacey Allaster, @USTA Chief Executive, Professional Tennis, has been named Tournament Director of the US Open.



Allaster will be the first female tournament director in the event's 140-year history.



