Češi i s Lehečkou odletěli na kvalifikaci Davis Cupu do Portugalska. Věříme v postup, říká kapitán

I s čerstvým čtvrtfinalistou Australian Open Jiřím Lehečkou odletěli dnes čeští tenisté do Portugalska, kde se 4. a 5. února utkají s domácí reprezentací o postup do finálového turnaje Davisova poháru. Podle kapitána Jaroslava Navrátila jsou šance na úspěch 50:50, Lehečkova forma na prvním grandslamovém turnaji sezony ale dodává jeho týmu sebevědomí. Při on-line setkání s novináři kapitán věřil, že si hráči za necelý týden zvyknou na antukový povrch, na němž se bude kvalifikace hrát.

"Čeká nás velice těžké utkání. Z hlediska jména se to tak nezdá, ale podle hráčů je to docela kvalitní soupeř. Navíc hrajeme na antuce. Po posledních zápasech ale věříme, že obstojíme a kvalifikujeme do podzimního finálového turnaje," řekl Navrátil. "Náš tým je sice mladý, ale nejsme žádní nováčci. Šance jsou padesát na padesát. Domácí si vybrali povrch, ale my jsme určitě zkušenějším týmem," dodal.

Vedle Lehečky a Tomáše Macháče jsou ve výběru Vít Kopřiva, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Ten se k týmu připojí po vlastní ose dnes večer poté, co na challengeru v Belgii prohráli s Romanem Jebavý deblové finále. Jedničkou bude Lehečka, který by se měl posunout v žebříčku ATP na 39. místo.

"Poslouchá se to hezky. Do Austrálie jsem odlétal s velkými ambicemi, ale chtěl jsem hlavně obhájit body. Chtěl jsem předvést co nejlepší výkony a to se povedlo. Se svým tažením v Austrálii mohu být spokojený. Ode dneška se už ale soustředím na to, abychom se co nejlépe připravili v Portugalsku na náš víkendový zápas v Davis Cupu," uvedl Lehečka.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi prožil v Melbourne životní turnaj. Na cestě do čtvrtfinále vyřadil dvanáctého hráče světa Brita Camerona. Norrieho nebo světovou sedmičku Félixe Augera-Aliassimeho z Kanady. Zastavil ho až pozdější finalista Řek Stefanos Tsitsipas.

"Může to mít obrovský význam. Jirka v Austrálii odehrál v družstvech (United Cupu) důležité zápasy proti Zverevovi a Fritzovi. Na grandslamu mu vyšla nejlepší forma, jaká mohla, a získal hodně bodů. Teď to bude jen na něm, aby na tyto výsledky navázal," podotkl Navrátil.

Podle kapitána je tým zdravotně v pořádku. Zápasy se budou hrát v městečku Maia zhruba deset kilometrů od Porta. Přestože si hráči budou muset v Portugalsku rychle zvyknout z betonového povrchu na antuku, Navrátil věří, že budou mít dost času.

"Je to velký rozdíl, kluci doteď hráli na tvrdém povrchu. Ten pohyb je úplně jiný a kromě Djokoviče se na tom nikdo neklouže. Po třech měsících to bude změna, ale máme pět dnů na přípravu. Kluci jsou profesionálové, kteří na antuce vyrůstali," dodal Navrátil.