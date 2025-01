Češi jsou na soupeře připravení. Přijeli jsme ve slušné formě, vzkazuje týmová jednička Lehečka

Jiří Lehečka a Tomáš Macháč den před začátkem kvalifikace Davisova poháru proti Jižní Koreji věří, že se mohou opřít o současnou dobrou formu. Zatímco Lehečku čeká v páteční dvouhře méně známý Gerard Campana Lee, Macháč se poté utká se soupeřovou jedničkou Kwonem Sun-uem. Oba čeští hráči na tiskové konferenci řekli, že klíčové bude soustředit se na vlastní výkon.

"Ohledně soupeře toho nevím moc. Na okruhu se s ním nepotkávám a musím si udělat větší průzkum," řekl Lehečka. "Teď už vím, že se do toho můžu naplno pustit. Ale jak říkal i kapitán, musíme se soustředit na naše výkony. Když předvedeme to nejlepší, tak máme obrovskou šanci uspět," doplnil.

Čtyřiadvacátého hráče světa Lehečku čeká zápas od 15:00. Macháč bude hrát po něm. "Jsem rád, že začínám. Přesně takhle jsme to chtěli a modlili jsme se, aby to pan primátor takhle vylosoval. Přijeli jsme sem už v neděli na oběd, pak jsme hráli a odehráli toho dost na to, abychom si zvykli na podmínky i halu," uvedl Lehečka.

Před kvalifikací Davis Cupu se Lehečka dostal do osmifinále Australian Open, na začátku roku také vyhrál turnaj v Brisbane. "Přijeli jsme ve slušné formě. Měli jsme odehraných pár zápasů, odtrénovali jsme a udělali jsme dobrou práci ve fitku i na kurtu. Nejdůležitější je, že jsem zdravý, všichni ostatní taky. I proto jdeme do zápasů jako favorité," podotkl Lehečka.

Macháč se s Kwonem Sun-uem, kterému patří v žebříčku ATP 363. místo, utká popáté. Má s ním bilanci 2:2. "Myslím, že je to dobrý hráč. Dlouho jsem ho na turnajích neviděl, byl zraněný, ale je to hráč dobrých kvalit. Očekávám těžkou bitvu," řekl Macháč.

Naposledy se s ním utkal před dvěma lety v Adelaide. Tehdy ho zdolal v kvalifikaci, ale Kwon Sun-u se poté dostal do turnaje jako "lucky loser" a tam Macháče v odvetě porazil. "Bylo to zvláštní. Hráli jsme hned druhý den, to se moc nestává. Ale hrál jsem proti němu vždycky dobře, tak doufám, že to bude tak i nyní," podotkl Macháč.

Pětadvacátý hráč světa Macháč se těší i na domácí prostředí. Duel se odehraje v RT Torax Areně v Ostravě-Porubě. "Doma se hraje málo a určitě si to užiju. Mělo by být vyprodáno. Jdu do toho s tím, že ten hráč je kvalitní a bude to vyrovnaná bitva. Momentálně hraju dobrý tenis, o který se mohu opřít," doplnil Macháč.