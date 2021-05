Češi na listopadovém finálovém turnaji Davis Cupu začnou proti Francii

Čeští tenisté vstoupí do listopadového finálového turnaje Davisova poháru duelem s Francií. V Olympijské hale v Innsbrucku se s výběrem galského kohouta utkají 25. listopadu od 16:00, o tři dny později se ve zbylém zápasu skupiny C střetnou od 10:00 s Brity.

Čeští tenisté vstoupí do listopadového finálového turnaje Davisova poháru duelem s Francií. V Olympijské hale v Innsbrucku se s výběrem galského kohouta utkají 25. listopadu od 16:00, o tři dny později se ve zbylém zápasu skupiny C střetnou od 10:00 s Brity.

Pokud by Češi skupinu C vyhráli, tak by se v Innbrucku utkali s nejlepším celkem ze skupiny F, kterou tvoří domácí tenisté se Srbskem a Německem. V případě postupu z druhého místa by se svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila na čtvrtfinále stěhovali do Madridu.