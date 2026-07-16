Češi na turnajích: 15 nadějí míří na Masters v Kanadě, Muchová a Macháč se odhlásili
Probíhající turnaje
WTA 500 Washington | ATP 500 Washington | WTA 250 Memphis | ATP 250 Los Cabos
Nadcházející turnaje
WTA 1000 Toronto | ATP Masters 1000 Montreal
Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)
Karolína Muchová – Cincinnati | US Open
Linda Nosková – Toronto | Cincinnati | US Open
Marie Bouzková – Toronto | Cincinnati | US Open
Barbora Krejčíková – Toronto | Cincinnati | US Open
Kateřina Siniaková – Toronto | Cincinnati | US Open
Sára Bejlek – Toronto | Cincinnati | US Open
Nikola Bartůňková – Toronto | Cincinnati | US Open
Karolína Plíšková – Toronto | Cincinnati | US Open
Tereza Valentová – Toronto | Cincinnati | US Open
Jiří Lehečka – Los Cabos | Montreal | Cincinnati | US Open
Jakub Menšík – Washington | Montreal | Cincinnati | US Open
Tomáš Macháč – Cincinnati | US Open
Vít Kopřiva – Montreal | Cincinnati | US Open
Toronto / Montreal
Entry list WTA 1000 Toronto (od 2. do 13. srpna)
Z prestižní tisícovky v Torontu se zatím neomluvila žádná ze zástupkyň užší špičky žebříčku vyjma Karolíny Muchové, loňské šampionky Victorie Mbokové a Jasmine Paoliniové. V kanadské metropoli budou hrát hlavní soutěž Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhne Darja Viďmanová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová, Cadence Braceová, Kayla Crossová, Rebecca Marinová, Katherine Sebovová, Carol Zhaová, Ariana Arseneaultová
Více informací | Velký přehled turnaje
Entry list ATP Masters 1000 Montreal (od 2. do 13. srpna)
Do Montrealu, kde budou hrát letos muži, zatím poslali z největších hvězd omluvenku Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Z českých tenistů se představí v hlavní soutěži Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Odhlásil se Tomáš Macháč, kvalifikaci bude hrát Dalibor Svrčina.
Divoké karty: Gaël Monfils, Liam Draxl, Gabriel Diallo
Více informací | Velký přehled turnaje
Cincinnati
Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Devítka českých hráček, které budou startovat v Kanadě, si samozřejmě nenechá ujít ani další tisícovku v Cincinnati. Turnaj v Ohiu bude poslední velkou generálkou před US Open a hlavní soutěže se zúčastní Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhnou Darja Viďmanová a Dominika Šalková.
Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Ve stejném termínu se v Cincinnati představí i muži a situace je zatím podobná jako v Montrealu. Ovšem s tím rozdílem, že v Ohiu dojde na velký návrat hvězdného Carlose Alcaraze po vážném zranění. Také v americkém městě budou hrát hlavní soutěž minimálně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
US Open
Entry list US Open (od 24. srpna do 13. září)
Z českých tenistů, kteří se díky svému rankingu vejdou do hlavní soutěže letošního US Open, nechybí nikdo. Největšími nadějemi ve dvouhře žen budou úřadující wimbledonská královna Linda Nosková a finalistka stejného turnaje Karolína Muchová.
V areálu ve Flushing Meadows si zahrají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a bývalá finalistka Karolína Plíšková. Mužská dvouhra zatím nabízí čtyři česká jména. Do akce půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Zatím se odhlásily pouze Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Varvara Gračovová a Ajla Tomljanovicová.
Komentáře
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https://www.idnes.cz/sport/trendy/tenistka-kasatkinova-si-v-recku-vzala-krasobruslarku-zvolily-netradicni-obleceni.A260716_143829_trendy_blah
Člověk by ji pomalu nepoznal.
Pro p. Frenkieho
Scary movie 2026 - trapárna
Posedlost - čekal sem to lepší 3 hvezdy, vic nedam
Švýcaři to na třetí pokus dají.
Je potřeba jí to do tý hlavy natlouct po dobrým či po zlým.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál