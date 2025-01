Češi odstartovali kvalifikaci Australian Open. V deštivém Melbourne postoupili Svrčina i Palicová

AUSTRALIAN OPEN – První dva ze sedmi českých tenistů v pondělí úspěšně zvládli vstup do kvalifikace Australian Open. Začátek programu úvodního grandslamu sezony sice v Melbourne významně zkomplikoval déšť, rozmary počasí se však nenechali rozhodit Dalibor Svrčina (22) ani Barbora Palicová (20).

Blanchet – Svrčina 6:3, 2:6, 3:6

Po šestihodinovém čekání kvůli dešti nastoupil jako první z Čechů Dalibor Svrčina. Dvaadvacetiletý mladík čelil Ugu Blanchetovi, s nímž ve dvou vzájemných duelech neuhrál ani set a dobře nezačal ani v prvním střetnutí mimo antuku. Vývoj ale dokázal otočit a svého dosud neoblíbeného francouzského soupeře zdolal 3:6, 6:2, 6:3.

228. hráč světa Svrčina startuje v kvalifikaci grandslamu pojedenácté v kariéře. Dál než do druhého kola se prodral pouze předloni právě v Melbourne, kde si nakonec připsal i stále jeidnou výhru v hlavní soutěži majoru.

O postup do závěrečné fáze se Svrčina utká s Uzbekem Chumojunem Sultanovem (H2H 1:0), kterého v listopadu zdolal ve finále turnaje ITF v Bombaji. Český tenista tehdy v Indii získal dva tituly během dvou týdnů.

Waltertová – Palicová 5:7, 6:7

Barbora Palicová se loni dostala pětkrát do finále turnajů ITF, získala dva tituly a díky návratu do TOP 200 se může znovu po více než roce pokoušet poprvé prodrat do hlavní soutěže grandslamu. Na Australian Open začala stejně jako při své předloňské premiéře dvousetovou výhrou, Švýcarku Simonu Waltertovou porazila 7:5, 7:6.

Dvacetitiletá Češka v prvním setu prohrávala 2:5, ale pak poprvé soupeřce prorazila servis, získala pět gamů v řadě a ujala se vedení. Ve druhé sadě naopak Palicová neudržela výhodu brejku a za stavu 4:5 čelila při svém podání dvěma setbolům. Oba však dokázala odvrátit a přestože pak v tie-breaku přišla o vedení 5:1, po více než dvou hodinách boje odmítla třísetovou přetahovanou.

Aktuálně 179. hráčka světa Palicová zkouší štěstí v grandslamové kvalifikaci poprvé od září 2023. Předloni se představila na všech čtyřech majorech, ale dál než do druhého kola se nedostala. V Melbourne si zahraje o překonání svého maxima proti o dva roky starší Ukrajince Darje Šnigurové, která otočila nepříznivý vývoj 3:6 a 3:5 proti Kolumbijce Emilianě Arangové vykročila za zopakováním loňského postupu do hlavní soutěže.

Dalších pět Čechů až v úterý

Kvůli deštěm zpožděnému programu se na kurt nedostala Brenda Fruhvirtová, která se tak utká s Belgičankou Ysaline Bonaventureovou až v úterý.

Druhý hrací den odstartuje také její sestra Linda Fruhvirtová proti Britce Francesce Jonesové, Dominika Šalková vyzve nasazenou dvacítku Maju Chwaliňskou z Polska, Sára Bejlek změří síly s Lichtenštejnkou Kathinkou Von Deichmannovou a nasazený Vít Kopřiva se postaví Francouzi Constantu Lestiennemu.

Výsledky kvalifikace Australian Open ve dvouhře mužů

Výsledky kvalifikace Australian Open ve dvouhře žen