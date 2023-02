Češi postoupili na finálový turnaj Davis Cupu! Po nezdaru ve čtyřhře rozhodl Lehečka

Čeští tenisté si už v sobotu vypracovali lukrativní vedení 2-0, když Jiří Lehečka porazil Nuna Borgese a Tomáš Macháč zvládl bitvu s Joaem Sousou. Vítězný třetí bod tak mohli přidat už v dnešní úvodní čtyřhře, ale Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem v prvním společném duelu neuspěli. I vinou spousty chyb a nevyužitých šancí podlehli 5-7 6-7 páru Nuno Borges a Francisco Cabral.



Český pár měl sice dobrý úvod a ujal se vedení 3-0, ale zkušená portugalská dvojce se zlepšila a vývoj otočila. Od stavu 1-4 povolili domácí hráči Čechům jen jednu hru a díky dvěma brejkům sadu otočili.



Také ve druhé měli Macháč s Pavláskem vývoj ve svých rukou a vedli 4-2. Závěr však znovu nedotáhli a po třech ztracených hrách za sebou servíroval Borges na vítězství. Češi sice v tu chvíli odvrátili mečbol a vynutili si pokračování, vzápětí ale nevyužili dva setboly.



Sada tak dospěla do zkrácené hry a uspěli v ní Portugalci. K radosti zaplněné haly si Borges s Cabralem vypracovali brzy vedení 6-3. Přestože česká dvojice ještě jeden mečbol odvrátila, při dalším už byli domácí tenisté bezchybní a dovedli utkání po dvou hodinách a 13 minutách k vítězství.

Not done yet



Nuno Borges and Francisco Cabral keep the tie alive for Portugal!



1-2 #DavisCup pic.twitter.com/lFCb8bTzpJ — Davis Cup (@DavisCup) February 5, 2023



O další zdramatizování se ale Portugalci nepostarali. Vítězný český bod získal Jiří Lehečka, který necelé dva týdny po postupu do čtvrtfinále Australian Open zvládl přechod na antuku. V Maie nedaleko Porta vyhrál všechny čtyři sety a potvrdil svou skvělou formu.



Dnes si 21letý rodák z Mladé Boleslavi poradil s 84. hráčem světa Joaem Sousou. V pátém gamu sice jako první ztratil podání, ale zareagoval rebrejkem, o další servis už nepřišel a po necelé hodině a půl zvítězil 6-4 6-1. Svěřenec trenéra Michala Navrátila vyhrál i druhý vzájemný duel, poprvé uspěl loni na antuce v Kitzbühelu.

The winning moment



@jirilehecka defeats Sousa 64 61 to secure the tie for Czech Republic!#DavisCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/dkd5Cdi8VN — Davis Cup (@DavisCup) February 5, 2023



"Trochu jsem doufal, že to kluci dorazí už v deblu. Bohužel se to nepovedlo, ale o to víc mě to motivovalo, abych to dotáhnul. Jsem mc rád, že se to povedlo," radoval se Lehečka, který dnes předvedl jistější výkon než v sobotu proti Borgesovi.



"Už jsem věděl, jak mám na antuce fungovat. Jde to pak od zápasu k zápasu rychle. Včera to nebylo ideální, ale dnes to bylo hned od začátku mnohem lepší. Už jsem věděl, jak s údery pracovat. Mnohem lépe jsem se s tím popasoval a důležité momenty zahrál tak, jak jsem potřeboval," dodal Lehečka, jenž v Davis Cupu vyhrál počtvrté za sebou.



Letos Lehečka vyhrál 10 z 13 zápasů, všechny porážky utrpěl s hráči Top 12.



Češi zdolali Portugalce v samostatné historii poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým také uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5-0.







Češi postoupili do skupinové fáze finálového turnaje Davis Cupu pro šestnáct nejlepších zemí po dvou letech. Letos se odehraje od 12. do 17. září. Vyřazovací fáze je na programu od 21. do 26. listopadu ve španělské Málaze.

Postup dnes slavili také Chorvaté, Finové nebo Chilané

O všech 16 účastnících finálového turnaje je tak rozhodnuto. Jistotu startu měli předem zajištěnou loňští šampioni Kanaďané, poražení finalisté Australané a divokou kartu obdrželi Španělé a Italové. V sobotu slavili úspěch v kvalifikaci Američané, Srbové, Britové, Francouzi, Švédové a Švýcaři a dnes před českými tenisty postoupili Korejci, Nizozemci, Finové, Chorvaté a Chilani.



Finští tenisté dnes za nerozhodného stavu po sobotních dvouhrách nedali v Espoo argentinským soupeřům šanci. Oba potřebné body zařídil Emil Ruusuvuori. Nejprve s Harrim Heliövaarou vyhrál po třísetové bitvě čtyřhru a rozhodující třetí bod přidal v duelu s Facundem Bagnisem.



Postup Nizozemců dnes v Groningenu řídil Matwe Middelkoop, který byl také u obou bodů. Ve čtyřhře zvítězil s deblovou světovou jedničkou Wesley Koolhofem nad párem Lukáš Klein a Alex Molčan, 6-3 6-3, ve dvouhře pak za již rozhodnutého stavu přehrál Jozefa Kovalíka dvakrát 6-4.



Chorvaté mohli dotáhnout duel s Rakouskem rovněž už ve čtyřhře, Ivan Dodig s Nikolou Mektičem ale proti dvojici Alexander Erler a Lucas Miedler neuspěli. Rozhodující bod tak přidal až Borna Čorič, který porazil Dominica Thiema 7-6 6-2.



Jižní Korea na domací půdě v Soulu porazila 3-2 Belgii, přestože před dnešními zápasy prohrávala 0-2. Vítězný bod získal Seong Chan Hong, který porazil 6-3 7-6 Zizoua Bergse.



Pro Chile pečetil postup po vítězné čtyřhře Cristian Garín, který po třísetovém souboji ve dvouhře porazil Alexandera Bublika 6-4 3-6 6-3.



Poražené celky kvalifikačních duelů čeká baráž o udržení mezi elitou.

Davis Cup Finals Qualifiers ➡️



Croatia

France

USA

Switzerland

Great Britain

Serbia

Chile

Korea, Rep.

Sweden

Netherlands

Finland

Czech Republic@DavisCup #DavisCup #CopaDavis — First Serve Tennis Podcast (@FirstServeTnnis) February 5, 2023