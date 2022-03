Češi se o kvalifikaci na finálový turnaj Davis Cupu poperou v Izraeli

"Los je přijatelný, protože tam byli nepříjemní a silní soupeři," uvedl kapitán Jaroslav Navrátil v nahrávce pro média. Češi mohli narazit třeba na Švýcarsko, Norsko nebo jet na Nový Zéland. Izraelce žebříčkově ve dvouhře převyšují. "Určitě tam pojedeme v roli favoritů, ale žádný soupeř se nesmí podcenit. Nejdůležitější bude, aby kluci byli v září zdraví," řekl Navrátil.

Izraelskou jedničkou je momentálně dvaadvacetiletý Išaj Oliel, až 345. hráč žebříčku ATP. Za ním figuruje na 373. místě Dudi Sela, bývalý 29. hráč světa, ale v březnu pomohl k výhře nad Jihoafrickou republikou Daniel Cukierman (650.). Do čtyřhry nastoupil čtyřiačtyřicetiletý Jonathan Erlich (71. čtyřhra ATP), deblový vítěz Australian Open z roku 2008.

"Hráče prakticky neznám kromě Sely, který už je starší a v poslední době moc nehrál. Myslím, že máme velkou šanci zůstat v kvalifikaci o Světovou skupinu," řekl Navrátil.

Čeští tenisté klesli do Světové skupiny I po prohře 0:4 v březnové kvalifikaci o letošní finálový turnaj s favorizovanou Argentinou. Na antuce v Buenos Aires chyběl Jiří Veselý. Pro zápas v Izraeli by se mohla česká jednička a aktuálně 78. hráč světa do daviscupové sestavy vrátit. "Pořád s ním určitě počítám, zvlášť když by zápas byl na betonu," uvedl Navrátil.

Vedle Jiřího Lehečky, Tomáše Macháče, Víta Kopřivy a Zdeňka Koláře, kteří tvořili kvarteto v Argentině, může do sestavy kapitán uvažovat také o dalších mladících. "Krok dopředu udělal Jonáš Forejtek a zlepšil se Dalibor Svrčina," těší Navrátila.

S Izraelci se jeho svěřenci naposledy střetli v roce 2018 a v Ostravě vyhráli bez problémů 3:1. Stejným poměrem vedou Češi i celkovou vzájemnou bilanci. V Izraeli hráli naposledy v roce 1994 a třemi body se na vítězství 4:1 podílel Petr Korda.