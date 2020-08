Češi v akci, čtvrtek 27. 8. Rosol bude v Praze bojovat o čtvrtfinále, Hradecká s Peschkeovou si to rozdají o finále debla

Lukáš Rosol bude na challengeru v Praze bojovat o postup do čtvrtfinále, v osmifinále vyzve nasazenou dvojku Pierra-Huguese Herberta z Francie. Na prestižním podniku v New Yorku si to se svými parťačkami o finále čtyřhry rozdají Květa Peschkeová a Lucie Hradecká. Další Češi budou hrát na turnajích ITF.