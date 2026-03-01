Češi v akci, neděle 1. 3. Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová na pátém grandslamu, Vocel o titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 28. 2. | pátek 27. 2. | čtvrtek 26. 2. | středa 25. 2. | úterý 24. 2.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
19:00 | L. Fruhvirtová (22-ČR) – Lepchenková (USA)
19:00 | Bartůňková (14-ČR) – Jonesová (Austr.)
22:00 | Viďmanová (19-ČR) – Trevisanová (It.)
Vocel o triumf na challengeru
Matěj Vocel má na kontě už 21 trofejí z mužské čtyřhry a právě na stovkových challengerech získal ty nejcennější. O další bude usilovat ve Francii a může dosáhnout na první letošní titul. Na challengerech poprvé kraloval loni a nakonec posbíral čtyři triumfy. Se Švýcarem Jakubem Paulem, který v úvodu tohoto roku zářil v týmovém United Cupu po boku Belindy Bencicové, zatím slavil čtyřikrát.
ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Reymond/Sanchez (Fr.)
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Krumich (11-ČR) – Kotov (-)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Potenza (6-It.) – Jermář (ČR) 6:3, 6:4
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Samson (4-ČR) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:2
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Okťabrevová (3-) – Ticháčková (ČR) 7:6 (7:4), 4:1 / skreč
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šílová (ČR) – Escobarová (Něm.)
ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Sanders (ČR) – M. Martínez (11-Šp.)
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | J. Jiráková (ČR) – Fetecauová (3-Rum.)
11:00 | Stryková (ČR) – Čoličová (Srb.)
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Šoukal (ČR) – Bianchi (Arg.)
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Mojžíšová (7-ČR) – S. Fernándezová (Šp.)
* bude se hrát i finále
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:30 | Schovancová (6-ČR) – Bianchiová (It.)
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
21:00 | J. Tichý (ČR) – Ramirez Ocampo (Kol.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:30 | Fialová (6-ČR) – Helgessonová (Švéd.)
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | A. Štěpánek (1-ČR) – Karlsson (Švéd.)
11:00 | K. Štěpánek (4-ČR) – Schmidt (Švýc.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Fialová (6-ČR) – Bergerheimová (Švéd.) 6:2, 6:1
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.idnes.cz/sport/tenis/jan-kodes-oslava-narozeniny-vyroci-osmdesatiny.A260227_193126_tenis_ten?h=BAE367287688A5FAACFDDEC839FA6241
Ale nečekal jsem, že Írán rozešle rakety a drony všemi směry stylem komu padni tomu padni
Potřebnější se zdá být Lucka Havlíčková která má míň titulů a v žebříčku je daleko za Laurou ...
Laura Samson ale zase nemá žádnej titul z Trnavy zatímco Lucka tady hraje už páté finále ze kterých získala dva tituly ...