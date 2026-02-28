Češi v akci, sobota 28. 2. Boje o titul, Havlíčková a Samson si zajistily derby ve finále

Lucie Havlíčková a Laura Samson zajistily ryze české finále na větším podniku ITF ve slovenské Trnavě. Celkem pět českých nadějí bude bojovat o triumf v deblových soutěžích. Eliška Ticháčková vyhrála semifinále v Tunisku. Další Češi budou hrát na juniorských akcích.
Lucie Havlíčková bude bojovat o další finále v oblíbené Trnavě (© ČTK / Lebeda Pavel)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 27. 2.čtvrtek 26. 2. | středa 25. 2. | úterý 24. 2.

 

Pět Češek se porve o titul

Celkem pět českých tenistek bude v sobotu usilovat o deblový titul. Kromě Anety Kučmové a Anety Laboutkové v Trnavě odehrají deblové finále také Denisa Žoldáková v Egyptě a Sarah Melany Fajmonová s Karolínou Vlčkovou v Německu. Finálovou účast si mohou zajistit Jesika Malečková s Miriam Škochovou na úrovni WTA 125 v Turecku.

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Koboriová/Plipuechová (3-Jap./Thaj.) – Malečková/Škochová (2-ČR) 6:4, 7:6 (7:4)

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Samson (4-ČR) – Malyginová (Est.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1
Havlíčková (ČR) – Podrezová (6-Ukr.) 6:2, 6:1

• Čtyřhra - finále •
Gadecká/Tichonovová (1-Austr./-) – Kučmová/Laboutková (2-ČR) 6:3, 6:3

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Ticháčková (ČR) – Han Shi (4-Čína) 2:6, 6:4, 6:4

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Hatouková/Zelinská (1-) – Kurtová/Žoldáková (Tur./ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 10:5

 

ITF W15 LEIMEN (Německo), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Fajmonová/Vlčková (ČR) – Daemsová/Firmanová (1-Něm./Ukr.)

 

J200 VALENCIE (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
C. Guerrerová (Šp.) – Hrdinová (ČR) 6:3, 7:5
13:00 | Mojžíšová (7-ČR) – A. Fernándezová (Šp.)

 

J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
17:00 | Schovancová (6-ČR) – čeká na soupeřku

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
21:30 | J. Tichý (ČR) – Khemlani (Jam.)

 

J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
A. Štěpánek (1-ČR) – Stensrod (Nor.) 6:3, 6:0
K. Štěpánek (4-ČR) – Heggloev (Nor.) 6:3, 1:6, 10:8

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Fialová (6-ČR) – Solvangová (Nor.) 6:2, 6:3


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
tommr
28.02.2026 15:05
Lucka Havlíčková si poradila nečekaně snadno s turnajovou šestkou a postoupila do finále ve kterém se střetne s Laurou Samson ... smile
frenkie57
28.02.2026 15:20
To docela koukám, myslel jsem, že po prvním setu uplete nohama vánočku. Zřejmě má Lucka dobrej fyzické fond.
tommr
28.02.2026 13:52
Lauře se poved neuvěřitelnej obrat. Ve třetím setu rozhozenou soupeřku přejela 6:1 a moc nechybělo aby jí nadělila kanára ... smile
Laura si dneska vybojovala nejen postup do finále ale i premiérovej posun do druhé stovky žebříčku ... smile
asgard33
28.02.2026 15:05
Lauře se sice podařil obrat,ale ten nedotažený 2.set si Malygina pohnojila sama.Několikrát to mohla ukončit už před TB,ale v závěru se přímo ukázkově rozklepala.Já tomuhle říkám /Kritická předfinální tíha okamžiku/.
tommr
28.02.2026 15:13
pokud v zápase čelíš mečbolu tak k výhře vždycky potřebuješ i trochu štěstí nebo pomoc od soupeře ...
Je fajn vědět že nám v podobě Laury Samson roste hráčka která se v kritických momentech nerozklepe a naopak vytáhne svůj nejlepší tenis. To je velkej příslib do budoucna ...
tommr
28.02.2026 13:16
Lauře Samson se dneska moc nedaří ale příkladně bojuje. Ve druhém setu odvrátila několik mečbolů a v TB otočila stav z 0:4 na 7:4 ...
historik
28.02.2026 12:45
Eliška Ticháčková otočila zápas a postoupila do finále na W35
Sinuhet1
28.02.2026 08:14
jak to tak sleduju, tak Nikola z ty stovky jeste mozna vypadne, ale to je jedno, brzo tam stejne bude
