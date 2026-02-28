Češi v akci, sobota 28. 2. Boje o titul, Havlíčková a Samson si zajistily derby ve finále
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět Češek se porve o titul
Celkem pět českých tenistek bude v sobotu usilovat o deblový titul. Kromě Anety Kučmové a Anety Laboutkové v Trnavě odehrají deblové finále také Denisa Žoldáková v Egyptě a Sarah Melany Fajmonová s Karolínou Vlčkovou v Německu. Finálovou účast si mohou zajistit Jesika Malečková s Miriam Škochovou na úrovni WTA 125 v Turecku.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Koboriová/Plipuechová (3-Jap./Thaj.) – Malečková/Škochová (2-ČR) 6:4, 7:6 (7:4)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Samson (4-ČR) – Malyginová (Est.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1
Havlíčková (ČR) – Podrezová (6-Ukr.) 6:2, 6:1
• Čtyřhra - finále •
Gadecká/Tichonovová (1-Austr./-) – Kučmová/Laboutková (2-ČR) 6:3, 6:3
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Ticháčková (ČR) – Han Shi (4-Čína) 2:6, 6:4, 6:4
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Hatouková/Zelinská (1-) – Kurtová/Žoldáková (Tur./ČR) 7:6 (7:4), 4:6, 10:5
ITF W15 LEIMEN (Německo), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Fajmonová/Vlčková (ČR) – Daemsová/Firmanová (1-Něm./Ukr.)
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
C. Guerrerová (Šp.) – Hrdinová (ČR) 6:3, 7:5
13:00 | Mojžíšová (7-ČR) – A. Fernándezová (Šp.)
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
17:00 | Schovancová (6-ČR) – čeká na soupeřku
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
21:30 | J. Tichý (ČR) – Khemlani (Jam.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
A. Štěpánek (1-ČR) – Stensrod (Nor.) 6:3, 6:0
K. Štěpánek (4-ČR) – Heggloev (Nor.) 6:3, 1:6, 10:8
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Fialová (6-ČR) – Solvangová (Nor.) 6:2, 6:3
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Laura si dneska vybojovala nejen postup do finále ale i premiérovej posun do druhé stovky žebříčku ...
Je fajn vědět že nám v podobě Laury Samson roste hráčka která se v kritických momentech nerozklepe a naopak vytáhne svůj nejlepší tenis. To je velkej příslib do budoucna ...