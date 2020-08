Češi v akci, pátek 28. 8. Rosol v Praze vybojoval semifinále, Peschkeová vyhrála derby o finále debla

Lukáš Rosol na challengeru v Praze vybojoval postup do semifinále, když ve třech setech zdolal nasazeného Rakušana Sebastiana Ofnera. Na prestižním podniku v New Yorku si to se svými parťačkami o finále čtyřhry rozdaly Květa Peschkeová a Lucie Hradecká, jasné vítězství slavily Peschkeová s Nizozemkou Demi Schuursovou. Vít Kopřiva na turnaji ITF v Polsku do semifinále neprošel.