Češi v akci, pondělí 15. 6. Dvojboj Siniakové, Menšík hraje s Lehečkou, derby a dvě naděje v ohrožení
Češi v akci (probíhající turnaje)
Siniaková může nastoupit dvakrát, Bartůňková v ohrožení
Kateřina Siniaková už v sobotu rozehrála první kolo kvalifikace v Berlíně, ovšem zápas již v koncovce prvního setu přerušil déšť a v neděli se česká hráčka na kurt vůbec nedostala. Zápas s Yue Yuan tak bude dohrávat až v pondělí a v případě vítězství se rovnou porve o místo v hlavní soutěži.
Tu už zahájí Nikola Bartůňková. Další z českých nadějí měla původně startovat stejně jako Siniaková v kvalifikaci, ale nakonec dostala od pořadatelů divokou kartu do hlavní fáze. A hned v prvním kole ji čeká těžká výzva, protože bude čelit semifinalistce nedávného French Open a nasazené devítce Dianě Šnajderové.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Šnajderová (9-)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / dohrávka
* bude se hrát i finále
ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Lehečka/Menšík (ČR) – Johnson/J. Zieliňski (Brit./Pol.)
Valentová vyzve Bouzkovou, Bejlek čeká těžký úkol
Tereza Valentová si poprvé v kariéře vyzkouší profesionální turnaj WTA na trávě. Na nejrychlejším povrchu se mezi dospělými zatím představila jen loni v kvalifikaci Wimbledonu. Naopak její soupeřka a krajanka Marie Bouzková má s travnatými kurty podstatně více zkušeností a přípravu na Wimbledon začala už před týdnem při solidním vystoupení v londýnském Queen's Clubu.
Bouzková je zaslouženě favoritkou, a to i díky zmíněným zkušenostem s travnatým povrchem. Ani jedna z Češek však neprožívá ideální sezonu a jejich jediný předchozí souboj loni v semifinále domácího Livesport Prague Open skončil vítězstvím Bouzkové ve dvou těsných setech.
Ve velkém ohrožení je hned v prvním kole Sára Bejlek. Po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí, kde získala svůj první titul na okruhu WTA, prožívá i vinou zdravotních problémů naprosto katastrofální období a vůbec se jí nepovedlo ani oblíbené antukové jaro.
Možná ještě horší byl její vstup do travnaté části sezony, když v úvodním kole v Hertogenboschi schytala výprask od Dajany Jastremské. Ten jí hrozí také od Emmy Navarrové, která bude jasnou favoritkou. Vypadá to, že Američanka nedávnou krizi zlomila, kdežto trápení Češky stále pokračuje.
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Bouzková (4-ČR) – T. Valentová (ČR)
13:30 | Bejlek (ČR) – Navarrová (3-USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Katóová/Ninomijaová (Jap.)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Palicová (ČR) – Ansariová (USA)
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Svrčina (3-ČR) – Ajdukovič (Chorv.)
16:30 | Brunclík (ČR) – Nagal (Indie)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vrbenský (ČR) – Karol (10-SR) 6:6 / dohrávka
10:00 | Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.) 6:3, 4:6, 2:1 / dohrávka
11:00 | Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.)
* bude se hrát i finále
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:15 | L. Petruželová (1-ČR) – Du Pasquierová Jensenová (Dán.)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Pulchartová (4-ČR) – Ivankovicová (Švýc.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Vachková (ČR) – Darkenová (11-Kaz.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kopřivová (9-ČR) – Drozdzová (Pol.)
11:30 | Kajabová (ČR) – Skapecová (16-)
13:00 | Heinzová (8-ČR) – Laptevová (-)
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Tuša (ČR) – Galus (11-Pol.)
13:00 | Vrba (9-ČR) – Jutreša (Chorv.)
13:00 | D. Petrofský (ČR) – Bakovič (Chorv.)
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Jelínková (7-ČR) – Jul. Weissenböcková (Rak.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Novell (11-Šp.)
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Klimas (11-ČR) – Benitez (Arg.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
13:30 | Filipová (7-ČR) – Selingová (4-Něm.)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Mandelík (ČR) – Palczyňski (Pol.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Gottvaldová (7-ČR) – Erdmanová (Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.)
12:00 | Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.)
* bude se hrát i 2. kolo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře