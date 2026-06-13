Češi v akci, pondělí 15. 6. Dvojboj Siniakové, Menšík hraje s Lehečkou, derby a dvě naděje v ohrožení

DNES, 21:45
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Kateřina Siniaková by se měla dostat na kurt v deštivém Berlíně, kde bude dohrávat první kolo kvalifikace a případně bojovat i o hlavní soutěž. Tereza Valentová vyzve v Nottinghamu krajanku Marii Bouzkovou. Jiří Lehečka spojí síly s Jakubem Menšíkem v Queen's Clubu. Hned v prvním kole mají těžkou výzvu Sára Bejlek v Nottinghamu a Nikola Bartůňková v Berlíně. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková možná bude muset hrát dva zápasy (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 14. 6.sobota 13. 6.

 

Siniaková může nastoupit dvakrát, Bartůňková v ohrožení

Kateřina Siniaková už v sobotu rozehrála první kolo kvalifikace v Berlíně, ovšem zápas již v koncovce prvního setu přerušil déšť a v neděli se česká hráčka na kurt vůbec nedostala. Zápas s Yue Yuan tak bude dohrávat až v pondělí a v případě vítězství se rovnou porve o místo v hlavní soutěži.

Tu už zahájí Nikola Bartůňková. Další z českých nadějí měla původně startovat stejně jako Siniaková v kvalifikaci, ale nakonec dostala od pořadatelů divokou kartu do hlavní fáze. A hned v prvním kole ji čeká těžká výzva, protože bude čelit semifinalistce nedávného French Open a nasazené devítce Dianě Šnajderové.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Šnajderová (9-)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / dohrávka
* bude se hrát i finále

 

ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Lehečka/Menšík (ČR) – Johnson/J. Zieliňski (Brit./Pol.)

 

Valentová vyzve Bouzkovou, Bejlek čeká těžký úkol

Tereza Valentová si poprvé v kariéře vyzkouší profesionální turnaj WTA na trávě. Na nejrychlejším povrchu se mezi dospělými zatím představila jen loni v kvalifikaci Wimbledonu. Naopak její soupeřka a krajanka Marie Bouzková má s travnatými kurty podstatně více zkušeností a přípravu na Wimbledon začala už před týdnem při solidním vystoupení v londýnském Queen's Clubu.

Bouzková je zaslouženě favoritkou, a to i díky zmíněným zkušenostem s travnatým povrchem. Ani jedna z Češek však neprožívá ideální sezonu a jejich jediný předchozí souboj loni v semifinále domácího Livesport Prague Open skončil vítězstvím Bouzkové ve dvou těsných setech.

Ve velkém ohrožení je hned v prvním kole Sára Bejlek. Po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí, kde získala svůj první titul na okruhu WTA, prožívá i vinou zdravotních problémů naprosto katastrofální období a vůbec se jí nepovedlo ani oblíbené antukové jaro.

Možná ještě horší byl její vstup do travnaté části sezony, když v úvodním kole v Hertogenboschi schytala výprask od Dajany Jastremské. Ten jí hrozí také od Emmy Navarrové, která bude jasnou favoritkou. Vypadá to, že Američanka nedávnou krizi zlomila, kdežto trápení Češky stále pokračuje.

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Bouzková (4-ČR)T. Valentová (ČR)
13:30 | Bejlek (ČR) – Navarrová (3-USA)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Katóová/Ninomijaová (Jap.)

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Palicová (ČR) – Ansariová (USA)

 

ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Svrčina (3-ČR) – Ajdukovič (Chorv.)
16:30 | Brunclík (ČR) – Nagal (Indie)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vrbenský (ČR) – Karol (10-SR) 6:6 / dohrávka
10:00 | Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.) 6:3, 4:6, 2:1 / dohrávka
11:00 | Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.)
* bude se hrát i finále

 

ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:15 | L. Petruželová (1-ČR) – Du Pasquierová Jensenová (Dán.)

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Pulchartová (4-ČR) – Ivankovicová (Švýc.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Vachková (ČR) – Darkenová (11-Kaz.)

 

ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kopřivová (9-ČR) – Drozdzová (Pol.)
11:30 | Kajabová (ČR) – Skapecová (16-)
13:00 | Heinzová (8-ČR) – Laptevová (-)

 

ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Tuša (ČR) – Galus (11-Pol.)
13:00 | Vrba (9-ČR) – Jutreša (Chorv.)
13:00 | D. Petrofský (ČR) – Bakovič (Chorv.)

 

ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Jelínková (7-ČR) – Jul. Weissenböcková (Rak.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Novell (11-Šp.)

 

ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Klimas (11-ČR) – Benitez (Arg.)

 

J200 GLADBECK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
13:30 | Filipová (7-ČR) – Selingová (4-Něm.)

 

J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Mandelík (ČR) – Palczyňski (Pol.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Gottvaldová (7-ČR) – Erdmanová (Pol.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.)
12:00 | Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.)
* bude se hrát i 2. kolo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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