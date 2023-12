Češi v akci, pondělí 4. 12. Martincová prohrála v Dubaji hned na úvod

02.12.

Medjedovič překvapivě ovládl Next Gen ATP Finals

Hamad Medjedovič překvapivě vyhrál letošní ročník Turnaje mistrů do 21 let v saúdskoarabské Džiddě. Srbský talent porazil ve svém prvním finále na akcích větších než challengery 3:4, 4:1, 4:2, 3:4, 4:1 nasazenou jedničku a největšího favorita Arthura Filse. Žebříčkový bod sice nedostal ani jeden, nicméně si během pár dnů vydělal více peněz než dosud. Next Gen ATP Finals se konalo pošesté a už popáté má neporaženého šampiona.