Češi v akci, pondělí 7. 9. Muchová bude bojovat o čtvrtfinále US Open

Karolína Muchová bude na US Open v New Yorku bojovat o postup do čtvrtfinále, soupeřkou nasazené Češky bude letos ve Flushing Meadows neporažená Běloruska Viktoria Azarenková. Tereza Martincová bude hrát první kolo kvalifikace v Istanbulu. Na challengeru v Prostějově čeká první kolo trio Čechů. Další Češi budou hrát na turnajích ITF.