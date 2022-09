Češi v akci, sobota 1. 10. Krejčíková v Tallinnu zabojuje o finále. V kvalifikaci v Ostravě bude hrát pět Češek

Barbora Krejčíková se v Tallinnu utká se Švýcarkou Bencicovou o postup do finále. Do kvalifikace ostravského podniku vstoupí Linda Nosková proti Nikole Bartůňkové, Barbora Palicová, Tereza Valentová a Lucie Havlíčková. V Prostějově si to o titul rozdají Daniel Siniakov a Andrew Paulson. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.