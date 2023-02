Češi v akci, sobota 11. 2. Vondroušová do finále neprošla. Plíšková, Bouzková a Martincová zvládly vstup do kvalifikace

Markéta Vondroušová do svého prvního finále od olympiády v Tokiu 2021 nepostoupila, v Linci prohrála semifinále s nasazenou Ruskou Potapovovou. Do kvalifikace nabitého podniku v Dauhá úspěšně vstoupily Karolína Plíšková, Marie Bouzková i Tereza Martincová. Jonáš Forejtek absolvuje první kolo kvalifikace v Delray Beach. Zdeněk Kolář prošel na challengeru v Litvě do finále. Další Češi hráli na turnajích ITF.