Češi v akci, středa 1. 4. Macháč hraje čtvrtfinále, Kopřiva v ohrožení. Mrvu čeká odložené derby
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 31. 3. | pondělí 30. 3. | neděle 29. 3. | sobota 28. 3.
Kopřiva vyfasoval těžký los, hraje i Macháč
Pro Víta Kopřivu musí být antukové jaro velmi oblíbeným obdobím tenisové sezony, protože právě na nejpomalejším povrchu dosáhl na své nejlepší výsledky. Letos už se na oranžové drti představil v rámci únorového Golden Swingu, kdy uhrál čtvrtfinále v Buenos Aires a byl v Rio de Janeiru kousek od svého největšího finále.
Na start v Marrákeši se připravoval na challengeru v Neapoli. Na toto vystoupení by ale asi nejraději zapomněl, protože obhajobu loňského triumfu zakončil po jasné porážce s domácím outsiderem Fransescem Fortim v prvním kole. Chuť si může spravit nyní v Maroku, kde obhajuje čtvrtfinále. Jenže hned do úvodního kola schytal těžký los. A sice talentovaného a mírně favorizovaného Hamada Medjedoviče, který to naopak v Neapoli dotáhl až k triumfu.
Už ke čtvrtfinále deblové soutěže nastoupí Tomáš Macháč s Matějem Vocelem. České duo vyzve nasazené trojky Théa Arribagého a Albana Olivettiho z Francie.
ATP 250 MARRÁKEŠ (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kopřiva (6-ČR) – Medjedovič (Srb.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Macháč/Vocel (ČR) – Arribagé/Olivetti (3-Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Nouza/Vliegen (ČR/Belg.) – Barrientos/Behar (Kol./Urug.)
ATP 250 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – R. Ho/Jebens (Tchaj-wan/Něm.)
ATP CHALLENGER 100 MENORCA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Paulson (ČR) – Arnaboldi (3-It.)
Mrvu čeká těžké derby
Na challengeru v italské Barlettě dojde hned v prvním kole na české derby. To obstarají talentovaný teenager Maxim Mrva a o pět let starší Martin Krumich, který si musel místo v hlavní soutěži vybojovat přes kvalifikaci.
Mrva rozhodně bude mít velkou motivaci uspět. Se svým krajanem Krumichem totiž prohrál oba předchozí vzájemné souboje. Starší z českých tenistů měl loni navrch na challengeru v Poznani i ve finále na domácím podniku ITF v Pardubicích. Šance na vítězství v nadcházejícím duelu, který se měl uskutečnit už v úterý, jsou naprosto vyrovnané.
ATP CHALLENGER 75 BARLETTA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Mrva (ČR) – Krumich (ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | F. Duda/Latinovič (1-ČR/Srb.) – Bass/Genov (Brit./Bulh.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Paštiková (ČR) – Gandolfiová (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Paštiková/Štruplová (ČR) – Barbulescuová/Denčevová (Rum./Bulh.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Kumstát (ČR) – I. López (8-Šp.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Slavíková (8-ČR) – Jelínková (ČR) 4:6, 4:3 / dohrávka
* bude se hrát i 1. kolo hlavní soutěže
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Sisková (1-ČR) – Osterreicherová (Rak.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Gengel (1-ČR) – T. Duran (Tur.)
14:30 | Siniakov (5-ČR) – Bessonov (-)
J300 KÁHIRA (Egypt), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Zajíčková (ČR) – Karcevová (-)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Jak. Kusý/Reisach (4-ČR/Něm.) – González-Galiňo/Raguin (Šp./Bot.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Balová/Zajíčková (Tur./ČR) – Elgerbyová/Tawilaová (Egypt)
13:00 | Eigelsbachová/Švíglerová (Něm./ČR) – Malovová/Tupicynová (2-)
13:00 | T. Heřmanová/Zhenikhovová (1-ČR/Něm.) – Kuzněcovová/Malyginová (-)
J200 FLORENCIE (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | L. Slaměníková (8-ČR) – Vignoliniová (It.)
J100 HANKO (Finsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Dujka (7-ČR) – Skrzyňski (Pol.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Navrátilová (ČR) – Ndukwuová (1-Pol.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Clarijs/Dujka (3-Niz./ČR) – Görgin/Ten (Švéd.)
J60 TELDE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | Vávrová (ČR) – Lujánová (5-Šp.)
J30 TURKESTÁN (Kazachstán), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Hlavnička (ČR) – Nijetkalijev (1-Kaz.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře