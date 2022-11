Češi v akci, středa 2. 11. Krejčíková a Siniaková zvládly na Turnaji mistryň i druhý zápas

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zvládly i druhý skupinový zápas na Turnaji mistryň v Texasu a zajistily si postup do semifinále. Marek Gengel na challengeru v Austrálii prošel do čtvrtfinále, Vít Kopřiva v Itálii dohrál. Markéta Vondroušová a Karolína Muchová úspěšně vstoupily do podniku ITF ve Velké Británii. Další Češi hráli na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.