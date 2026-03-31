Češi v akci, úterý 31. 3. Macháč, Bejlek a Bouzková začnou antukové jaro. Mrvu čeká derby

Macháč, Bejlek a Bouzková vstoupí do antukového jara
Po téměř dvou měsících spojí síly Tomáš Macháč s Matějem Vocelem a společně vstoupí do další části tenisové sezony. Antukové jaro se rozhodli odstartovat na dvěstěpadesátce v Marrákeši, kde bude Macháč hrát i dvouhru, v níž má coby nasazená čtyřka v úvodním kole volno.
V osmifinále deblové soutěže čeká Macháče a Vocela tandem složený z velmi kvalitních specialistů na čtyřhru. A sice Romain Andreodo a Pierre-Hugues Herbert. Přesto je české duo mírným kurzovým favoritem na postup.
Do antukového jara vstoupí i dvě české tenistky. Sára Bejlek měla coby jedna z nasazených na zelené drti v americkém Charlestonu v úvodním kole volno a začne soubojem s domácí outsiderkou Akashou Urhobovou. V akci bude i turnajová jednička Marie Bouzková v Bogotě, která bude plnit roli favoritky proti Aně Sofíi Sánchezové.
WTA 500 CHARLESTON (USA), zelená antuka
• Dvouhra - 2. kolo •
21:30 | PREVIEW | Bejlek (13-ČR) – Urhobová (USA)
WTA 250 BOGOTÁ (Kolumbie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
středa 01:00 | Bouzková (1-ČR) – Sánchezová (Mex.)
ATP 250 MARRÁKEŠ (Maroko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Macháč/Vocel (ČR) – Arneodo/Herbert (Monako/Fr.)
ATP CHALLENGER 100 MENORCA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Paulson (ČR) – Arnaboldi (3-It.)
Mrvu čeká těžké derby
Na challengeru v italské Barlettě dojde hned v prvním kole na české derby. To obstarají talentovaný teenager Maxim Mrva a o pět let starší Martin Krumich, který si musel místo v hlavní soutěži vybojovat přes kvalifikaci.
Mrva rozhodně bude mít velkou motivaci uspět. Se svým krajanem Krumichem totiž prohrál oba předchozí vzájemné souboje. Starší z českých tenistů měl loni navrch na challengeru v Poznani i ve finále na domácím podniku ITF v Pardubicích. Šance na vítězství v nadcházejícím duelu jsou naprosto vyrovnané.
ATP CHALLENGER 75 BARLETTA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Mrva (ČR) – Krumich (ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | F. Duda/Latinovič (1-ČR/Srb.) – Bass/Genov (Brit./Bulh.)
ITF W50 NANTES (Francie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Palicová (6-ČR) – Pavlovová (-)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Kužmová/Palicová (SR/ČR) – Cirotteová/Martynovová (Fr.)
16:00 | Laboutková/Párrizasová (ČR/Šp.) – Bachmutkinová/Hodzicová (Belg./Něm.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | A. Kovačková (ČR) – Grantová (2-It.)
14:30 | Štruplová (5-ČR) – Kotliarová (Ukr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | A. Kovačková/Tsygourovová (4-ČR/Švýc.) – Gluškovová/Perelyginová (Bulh./Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Paštiková (5-ČR) – Zeltinová (12-Lot.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Filip (ČR) – Stewart (5-Brit.)
13:30 | Nicod (ČR) – Mitalas (Řec.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Kumstát/Pecák (4-ČR) – Elamin/Smiej (Irsko/Mar.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Glaserová/Slavíková (Něm./ČR) – Adamsová/Jesypčuková (2-USA/Ukr.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Slavíková (8-ČR) – Jelínková (ČR)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | D. Blažka/Gengel (ČR) – Djonov/Funk (Něm.)
14:30 | Derepasko/Siniakov (3-/ČR) – Huggins/Nweke (Austr./Dán.)
J300 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | T. Heřmanová (4-ČR) – Vircová (Srb.)
09:30 | Zajíčková (ČR) – Zhenikhovová (1-Něm.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Jak. Kusý/Reisach (4-ČR/Něm.) – Missoum/Ogunsakin (Mar./Nigérie)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:00 | Balová/Zajíčková (Tur./ČR) – Docenková/Charčenková (4-)
13:00 | Eigelsbachová/Švíglerová (Něm./ČR) – Ahmedová Noureldineová/Yakubuová (Egypt/Nigérie)
J100 HANKO (Finsko), tv. povrch / hala
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:30 | Clarijs/Dujka (3-Niz./ČR) – Berg/M. Savolainen (Nor./Fin.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Navrátilová/Puková (ČR/Irsko) – G. Bernsteinová/L. Bernsteinová (Švéd.)
J60 MARSA (Malta), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
16:30 | T. Tichý (ČR) – Jinhong Yang (15-Čína)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Mottlová (15-ČR) – Fišmanová (Izr.)
* bude se hrát i 2. kolo
J60 TELDE (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Vávrová (ČR) – P. Gatellová (Šp.)
J30 SAINT-FRANCOIS (Guadeloupe), tv. povrch
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
17:30 | Kempfová/Ledainová-Terrineová (2-ČR/Fr.) – Hardyová Fraugerová/Lafontová (Fr.)
J30 TURKESTÁN (Kazachstán), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
07:15 | Hlavnička (ČR) – Jinxuan Cheng (Čína)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
