Češi začali trénovat v Innsbrucku. Tým bude čtyřčlenný bez Rosola

Češi se chystají na svoji premiéru v novém turnajovém systému vyvrcholení týmové soutěže. "Chceme být konkurenceschopní," řekl Navrátil po prvním tréninku v nahrávce pro média. Jeho svěřenci budou ve skupině C outsidery; ve čtvrtek se od 16:00 utkají s Francií a o tři dny později od 10:00 s Brity. Do čtvrtfinále postoupí vítězové šesti skupin a dvě nejlepší družstva z druhých míst.

Tenisté přijeli do Innsbrucku v sobotu odpoledne. Večer si zahráli šachy či mini ping-pong a první trénink měli v neděli. "Kurt je středně rychlý a skáče to relativně vysoko. Budou určitě dlouhé výměny, ale je ještě čas, aby se povrch ohrál a možná trošičku zrychlil. Všichni si velice rychle zvykneme a doufám, že předvedeme výborné výkony," řekl 82. hráč světa Veselý.

Radost kapitánovi udělal Lehečka, který se dostal do finále challengeru v Pau. V pondělním žebříčku by se měl posunout na své životní maximum 138. místo a být poprvé českou dvojkou. "Porazil kvalitní hráče," řekl Navrátil a těšila ho zejména Lehečkova výhra nad Dánem Holgerem Runem, účastníkem nedávného Turnaje mistrů do 21 let.

Z původně pětičlenné nominace vypadl Rosol, aktuálně 272. hráč dvouhry žebříčku ATP. "Rozhodl jsem se, že nominace bude jenom čtyř hráčů," konstatoval Navrátil.

Od pondělí bude v Rakousku kvůli rostoucím počtům nakažených koronavirem plošná uzávěra. Proto se zpřísňují i opatření okolo Davisova poháru. Tenisté po příjezdu do Innsbrucku před nástupem do již obvyklé bubliny podstoupili testy. "Nejdůležitější je, ať jsme celou dobu všichni negativní a můžeme hrát v plném složení," přál si Navrátil.

Zápasy se uskuteční za zavřenými dveřmi bez fanoušků. "I když to nebude s diváky, tak se to odehraje. Je důležité, aby tradice nezůstala kvůli covidu totálně stát," připomněl Veselý, že finálový turnaj se měl původně konat už loni, ale kvůli covidu byl přeložen na letošek.