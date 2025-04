Česká bída v Madridu. Na britského soupeře nestačil ani Macháč

ATP MADRID - Českým tenistům se nedaří. Po Jiřím Lehečkovi, který padl s Cameronem Norriem, se s turnajem v Madridu rozloučila i česká jednička Tomáš Macháč (24), který překvapivě nestačil na britského tenistu Jacoba Fearnleye (23) a padl po setech 6:1, 3:6, 2:6. Berounský rodák si tak připsal třetí porážku z posledních čtyř zápasů.

Fearnley - Macháč 1:6, 6:3, 6:2

Tomáš Macháč vstoupil do duelu s Jacobem Fearnleym s menšími problémy, když hned při svém úvodním gamu musel odvracet brejkbolovou příležitost soupeře. Vzápětí to však byl český tenista, který uspěl na returnu a šel do vedení.

Macháč čelil další hrozbě ztráty podání za stavu 3:1, i tentokrát však nebezpečí zažehnal. A podobně jako na začátku sady Brit za nevyužitou šanci zaplatil – podruhé přišel o servis za stavu 1:4 ze svého pohledu a sadu tak ztratil za 28 minut hry jednoznačně 1:6.

Macháč byl v prvním setu mírně úspěšnější ve statistice vítězných míčů (7:6) a oproti svému soupeři se dopustil i méně nevynucených chyb (11:14). Po svém podání získal 67 % výměn, Fearnley neuspěl ani v polovině případů.

Oba tenisté si vypracovali v úvodním setu dvě brejkbolové příležitosti, zatímco český hráč využil obě, Brit si neporadil ani s jednou.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu Macháč zaplatil za nevyužité brejkboly. První si vypracoval hned v úvodním gamu, další dva ve třetím, ani v jednom případě však neuspěl. Sám naopak o podání přišel za stavu 2:3 a ztrátu už nedohnal.

Prolomit soupeřův servis se mu nepovedlo ani v maratonské sedmé hře, která šla přes pět shod. Fearnley ve druhé sadě výrazně zvýšil agresivitu, když si připsal 16 vítězných míčů oproti sedmi Macháčovým. Brit, kterému patří 68. příčka, si pomohl i šesti esy, zatímco český tenista si připsal dvě.



Českému reprezentantovi vůbec nevyšel ani vstup do závěrečné sady, když si prohrál hned své úvodní podání, což se nakonec ukázalo jako rozhodující moment utkání. Fearnley neměl při svém servisu žádné větší problémy a soupeře nepustil k jediné brejkové příležitosti.

Naopak, za stavu 4:2 znovu uspěl na returnu a vzal Macháčovi poslední šanci na obrat. Po hodině a 45 minutách tak mohl slavit postup do třetího kola.

Fearnley předčil svého soupeře v počtu vítězných míčů (32:20) a dopustil se i menšího počtu nevynucených chyb (34:35).

Dalším soupeřem Fearnleye bude vítěz zápasu mezi Dimitrovem a Jarrym.

Výsledky turnaje ATP Masters v Madridu