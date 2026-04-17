Slovenská senzace znovu slaví. Molčan v Mnichově zničil i Shapovalova a zahraje si o finále
Shapovalov – Molčan 4:6, 4:6
Pramálo radosti mají v posledních letech z výkonů svých tenistů slovenští fanoušci. Výjimkou je prešovský rodák Molčan, který ukazuje, že 38. příčka, na kterou se dostal v květnu roku 2022, nebyla náhodná. Z posledních třinácti zápasů prohrál slovenský tenista jen dvakrát, na posledním turnaji v Bukurešti došel přes kvalifikaci až do čtvrtfinále. A ve stejném duchu si počíná i v Mnichově, respektive v ještě lepším.
Včetně kvalifikace vyhrál v Mnichově už pět zápasů, na svém kontě má mimo jiné skalp světové jedenáctky Alexandera Bublika a naposledy právě Shapovalova. I proti Kanaďanovi vstupoval do zápasu v roli outsidera. Zatímco slovenskému tenistovi patří v současné době až 166. příčka, rodákovi z Tel Avivu náleží 39. místo na světě.
V souboji levorukých tenistů ale žádný žebříčkový rozdíl na kurtu znát nebyl. V prvním setu si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání, poprvé zaváhal až v páté hře Shapovalov a to jeho rivalovi stačilo. Molčan nepustil soupeře k jediné brejkbolové možnosti, set v klidu dopodával čistou hrou a po 43 minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Druhé dějství nabídlo dramatičtější podívanou. Slovenský tenista začal skvěle, když se dostal rychle do vedení 2:0. Kanaďan se vzchopil za stavu 2:3, kdy poprvé uspěl na příjmu a srovnal krok. Radost mu ale vydržela jen chvilinku. Hned v následujícím gamu to byl znovu Molčan, kdo prolomil potřetí v zápase soupeřovo podání, brejk následně potvrdil a vedl už 5:3.
Shapovalov v deváté hře ještě zabránil nejhoršímu, když při svém podání odvrátil dva mečboly, platné mu to ale nebylo. V následujícím gamu sebevědomý Slovák znovu čistou hrou dovedl zápas do vítězného konce a po hodině a 19 minutách se mohl radovat z postupu.
V live žebříčku se už nyní posune na dostřel elitní stovky, když mu patří 107. příčka. V případě výhry nad svým dalším soupeřem Sheltonem mu bude patřit zhruba 79. pozice.
Výsledky dvouhry na turnajei ATP 500 v Mnichově
