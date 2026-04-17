Slovenská senzace znovu slaví. Molčan v Mnichově zničil i Shapovalova a zahraje si o finále

DNES, 19:25
Aktuality 2
ATP MNICHOV - V parádních výkonech pokračuje v posledních týdnech Alex Molčan (28). Slovenský tenista si ve čtvrtfinále turnaje v Mnichově poradil bez větších problémů s Kanaďanem Denisem Shapovalovem (27) dvakrát 6:4 a zahraje si o postup do finále. O něj bude bojovat s druhým nasazeným Američanem Benem Sheltonem.
Profily hráčů
Shapovalov Denis
Molcan Alex
Alex Molčan si zahraje v Mnichově o finále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Steffie Wunderl)

Shapovalov – Molčan 4:6, 4:6

Pramálo radosti mají v posledních letech z výkonů svých tenistů slovenští fanoušci. Výjimkou je prešovský rodák Molčan, který ukazuje, že 38. příčka, na kterou se dostal v květnu roku 2022, nebyla náhodná. Z posledních třinácti zápasů prohrál slovenský tenista jen dvakrát, na posledním turnaji v Bukurešti došel přes kvalifikaci až do čtvrtfinále. A ve stejném duchu si počíná i v Mnichově, respektive v ještě lepším.

Včetně kvalifikace vyhrál v Mnichově už pět zápasů, na svém kontě má mimo jiné skalp světové jedenáctky Alexandera Bublika a naposledy právě Shapovalova. I proti Kanaďanovi vstupoval do zápasu v roli outsidera. Zatímco slovenskému tenistovi patří v současné době až 166. příčka, rodákovi z Tel Avivu náleží 39. místo na světě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V souboji levorukých tenistů ale žádný žebříčkový rozdíl na kurtu znát nebyl. V prvním setu si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání, poprvé zaváhal až v páté hře Shapovalov a to jeho rivalovi stačilo. Molčan nepustil soupeře k jediné brejkbolové možnosti, set v klidu dopodával čistou hrou a po 43 minutách šel do vedení 1:0 na sety.

Druhé dějství nabídlo dramatičtější podívanou. Slovenský tenista začal skvěle, když se dostal rychle do vedení 2:0. Kanaďan se vzchopil za stavu 2:3, kdy poprvé uspěl na příjmu a srovnal krok. Radost mu ale vydržela jen chvilinku. Hned v následujícím gamu to byl znovu Molčan, kdo prolomil potřetí v zápase soupeřovo podání, brejk následně potvrdil a vedl už 5:3.

Shapovalov v deváté hře ještě zabránil nejhoršímu, když při svém podání odvrátil dva mečboly, platné mu to ale nebylo. V následujícím gamu sebevědomý Slovák znovu čistou hrou dovedl zápas do vítězného konce a po hodině a 19 minutách se mohl radovat z postupu.

V live žebříčku se už nyní posune na dostřel elitní stovky, když mu patří 107. příčka. V případě výhry nad svým dalším soupeřem Sheltonem mu bude patřit zhruba 79. pozice.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
aligo
17.04.2026 20:56
Reagovat
Nola
17.04.2026 20:31
Molcan je celkom slubny antukovy hrac, teda skor bol, potom sa nejak prepadol, telefonistu uz zrejme neda.... ale ten prekvapil ze si podal ten velky talent na antuke
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist