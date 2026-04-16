Šílená chyba soupeře pomohla. Slovák Molčan navázal na senzaci a je ve čtvrtfinále

DNES, 16:24
ATP MNICHOV - Alex Molčan navázal na senzační skalp Alexandera Bublika a zahraje si další čtvrtfinále na hlavním okruhu. Slovenský talent, který v posledních letech často bojoval se zraněními, přetlačil v Mnichově i díky třem odvráceným setbolům 6:4, 7:6 domácího Daniela Altmaiera. K vítězství mu pomohla i obrovská chyba německého protivníka.
Alex Molčan si zahraje další čtvrtfinále (© ČTK / imago sportfotodienst / Mladen Lackovic)

Altmaier – Molčan 4:6, 6:7

Molčan byl vždy velkým slovenským talentem, dotáhl to až na 38. místo v žebříčku a třikrát si zahrál finále na turnajích ATP. A teď po letech trápení způsobeném hlavně častými zdravotními problémy ožívá. Loni pětkrát kraloval na nižších okruzích, včetně dvou triumfů na challengerech, a v posledních týdnech exceluje na nejvyšší úrovni.

Slovenský tenista se od konce března na obou antukových turnajích ATP v Bukurešti a Mnichově probil z kvalifikace až do čtvrtfinále. Minimálně čtyři vítězství si tak odveze i z německé metropole.

U našich sousedů si vede naprosto výborně. Na německé pětistovce smetl světovou jedenáctku Alexandera Bublika a připsal si jeden ze svých nejcennějších skalpů v kariéře. Na ten navázal v souboji s domácím Altmaierem.

Ten trval skoro dvě hodiny, a přesto nabídl jen jednu brejkbolovou šanci, kterou Molčan v úvodním setu při skóre 2:2 využil. Druhé dějství naopak musel rozklíčovat tie-break, v němž byl dlouho lepší Altmaier a měl postupně celkem tři setboly.

Němec ale ani jednu šanci nevyužil a hned tu první v pořadí zahodil naprosto trestuhodně, když napálil nalitý forhend do sítě. Zkrácenou hru nakonec ovládl poměrem 12:10 slovenský tenista a rozhodujícímu setu se vyhnul.

Molčan před dvěma týdny v Bukurešti zapsal své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od léta 2023 a teď si zahraje další. Na celkově šesté semifinále na této úrovni čeká už tři roky a v Mnichově se o něj porve s Denisem Shapovalovem.

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří úřadující šampion Alexander Zverev s Franciscem Cerúndolem, Vít Kopřiva s Flaviem Cobollim a Joao Fonseca s loňským finalistou Benem Sheltonem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Kapitan_Teplak
16.04.2026 16:43
Slovenský talent
Reagovat
PTP
16.04.2026 16:57
Trénuje ho Vajda nebo už ne ?
Reagovat
aape
16.04.2026 18:02
Jak je vidět, v mezičase o něj nepřišel, takže to pořád platí i skoro ve třiceti letech
Gratulace, a toho Shapovalova by mohl taky skalpovat
Reagovat

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.



