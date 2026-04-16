Šílená chyba soupeře pomohla. Slovák Molčan navázal na senzaci a je ve čtvrtfinále
Altmaier – Molčan 4:6, 6:7
Molčan byl vždy velkým slovenským talentem, dotáhl to až na 38. místo v žebříčku a třikrát si zahrál finále na turnajích ATP. A teď po letech trápení způsobeném hlavně častými zdravotními problémy ožívá. Loni pětkrát kraloval na nižších okruzích, včetně dvou triumfů na challengerech, a v posledních týdnech exceluje na nejvyšší úrovni.
Slovenský tenista se od konce března na obou antukových turnajích ATP v Bukurešti a Mnichově probil z kvalifikace až do čtvrtfinále. Minimálně čtyři vítězství si tak odveze i z německé metropole.
U našich sousedů si vede naprosto výborně. Na německé pětistovce smetl světovou jedenáctku Alexandera Bublika a připsal si jeden ze svých nejcennějších skalpů v kariéře. Na ten navázal v souboji s domácím Altmaierem.
Ten trval skoro dvě hodiny, a přesto nabídl jen jednu brejkbolovou šanci, kterou Molčan v úvodním setu při skóre 2:2 využil. Druhé dějství naopak musel rozklíčovat tie-break, v němž byl dlouho lepší Altmaier a měl postupně celkem tři setboly.
Němec ale ani jednu šanci nevyužil a hned tu první v pořadí zahodil naprosto trestuhodně, když napálil nalitý forhend do sítě. Zkrácenou hru nakonec ovládl poměrem 12:10 slovenský tenista a rozhodujícímu setu se vyhnul.
Molčan před dvěma týdny v Bukurešti zapsal své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od léta 2023 a teď si zahraje další. Na celkově šesté semifinále na této úrovni čeká už tři roky a v Mnichově se o něj porve s Denisem Shapovalovem.
Další čtvrtfinálové dvojice tvoří úřadující šampion Alexander Zverev s Franciscem Cerúndolem, Vít Kopřiva s Flaviem Cobollim a Joao Fonseca s loňským finalistou Benem Sheltonem.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Gratulace, a toho Shapovalova by mohl taky skalpovat