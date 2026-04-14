Slovenská senzace! Molčan za hodinu zničil světovou jedenáctku

DNES, 18:45
Aktuality
ATP MNICHOV - Pořádné překvapení se odehrálo v prvním kole na antukové pětistovce v Mnichově. Slovenský kvalifikant Alex Molčan si totiž vyšlápl na nasazenou trojku a světovou jedenáctku Alexandera Bublika. Reprezentant našich sousedů dokonce uštědřil favoritovi výprask 6:4, 6:2 a na postup potřeboval jen hodinu a pár minut.
Alex Molčan si vyšlápl na světovou jedenáctku (© ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Molčan – Bublik 6:4, 6:2

Své působení v Mnichově odstartoval Molčan potupným kanárem proti Robertovi Carballésovi. Nakonec ale kvalifikačním sítem prošel a na úvod hlavní soutěže si připsal nečekaný skalp favorizovaného Bublika.

Proti světové jedenáctce dokonce odehrál svůj zatím nejsnadnější zápas na turnaji. Slovenský tenista předvedl disciplinovaný výkon, vyrobil 16 vítězných úderů oproti jen 10 nevynuceným chybám a ve druhém setu nespáchal ani jednu.

Zápas začal Molčan výborně, ovšem náskok 2:0 okamžitě ztratil. Od té doby byl ale znovu lepším hráčem na kurtu a ve druhém setu už mu světová jedenáctka příliš nevzdorovala. Na postup potřeboval reprezentant našich sousedů pouhých 66 minut.

Pro Molčana se jedná o první skalp TOP 20 od Davis Cupu 2023 a celkově čtvrtý. Bývalý 38. a aktuálně 166. hráč světa bojoval v posledních letech velmi často se zraněními a teď se snaží vyšplhat zpět mezi elitu.

Poslední týdny ukazují, že je rozhodně na správné cestě. Na začátku dubna na antuce v Bukurešti se po drtivých výhrách nad Matteem Arnaldim a Gabrielem Diallem probil do svého prvního čtvrtfinále na hlavní tour od sezony 2023, v němž ho zastavil pozdější šampion Mariano Navone.

A teď má bývalý svěřenec legendárního slovenského trenéra Mariána Vajdy na dosah další takovou účast. V Mnichově ho ve druhém kole čeká souboj s domácím Danielem Altmaierem. S německým tenistou změří síly poprvé.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Tomas_Smid_fan
14.04.2026 19:54
tenhle zápas mě praštil do oka a kdybych sázel, tak tam na Alexe něco hodím.
PTP
14.04.2026 18:50
Bublik má asi v Mnichově jiné plány.
pantera1
14.04.2026 19:55
Bublanina se zdrcla, asi špatnej kypřící prášek.
Ale teď mě nakrkl premiér, oni toho Arturka nedávají už to zamachlovali a budou jen záznamy.
pantera1
14.04.2026 19:56
Ten žlutej smajl tam neměl být,teď bych poslala toho co vystrkuje prdel
Krisboy
14.04.2026 20:05
https://freestreams-live1c.pk/tennis-channel-8/
pantera1
14.04.2026 20:11
děkuji
Krisboy
14.04.2026 20:35
Afro is back.
frenkie57
14.04.2026 20:33
Arturek už je zase Boney. Asi byly housenky náročné na údržbu.
pantera1
14.04.2026 21:11
Srovnal bude třetí uff, ten Atman teda hrozně prudí, doufám, že ho Arturek porazí .
pantera1
14.04.2026 21:14
Musím ho povzbudit

https://youtu.be/S-u6qdeaPoE?is=lryLmxBVi2IKMjd6
pantera1
14.04.2026 22:07
Afro boy to zvlád, pěkná bitva do posledního míče, gratulka
frenkie57
14.04.2026 22:15
Ještě, kdyby se chudák, tak nepotil. Po pár gemech může ždímat tričko. Nedávno, když porazil Lehyho, tak mu Jirka gratuloval a uznale mu poplácal hrudník a přitom se ozvaly takové ty pleskavé zvuky, jako když jsme jako děti plácaly do vodní hladiny.
frenkie57
14.04.2026 22:18
pardon, opačně, Jiřina ho porazil. Už blbnu.
pantera1
14.04.2026 22:18
Jj, někdo to tak má, že se hodně potí, z Nadala úplně chcalo
frenkie57
14.04.2026 22:26
Hodně moc se potí Popelák. Jednou mu kapalo z kšiltovky tolik, že moc nechybělo a byl by to regulérní čůrek. Divil jsem se mu, proč jí má furt na tý kotrbě naraženou.
pantera1
14.04.2026 22:19
Já ho furt vidím v Boney M místo toho tajtrlika .
frenkie57
14.04.2026 22:23
To jo, ale tajtrdlík byl proti němu takovej neduživej max.60kg týpek. Arthur je přeci jenom celkem chlapák, na první pohled je vidět, že posilku miluje.
Chtělo by to někoho šikovného, kdo by tam za pomoci AI Filsíka do nějakého klipu zakomponoval. Jen tak, pro pobavení.
pantera1
14.04.2026 22:31
Jj, je pěkně rostlej a celkově je pohlednej. Nějaký vtipný video by bylo super. Ještě ho voblict do toho uplýho třpytivýho overalu a nemá to chybu p .
Tomas_Smid_fan
14.04.2026 22:27
Roger vždycky v suchém
frenkie57
14.04.2026 22:28
Protože užíval antiperspirant s 24h ochranou, to je přeci jasný.
pantera1
14.04.2026 22:33
Nole se taky nepotil, většinou až na konci pátýho setu .
Tomas_Smid_fan
14.04.2026 22:45
zato ze soupeřů lilo už v šatně
frenkie57
14.04.2026 22:11
No, neviděl jsem to celé, jen jsem chvílemi nakukoval, ale byl to hodně vyrovnaný špíl, i v tom TB se MB přelévaly...no, přelévaly, Atmane měl dva a nic a Arthurek proměnil hned první. Takže jeho vítězství je fajn, ale ne po zásluze. Prostě víc toho štěstíčka měl.
Gratulka.
