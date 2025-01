České osmifinále na Australian Open? Djokovič bude proti, obhájce titulu Sinner trefil jackpot

Trio českých tenistů bude bojovat v hlavní soutěži letošního ročníku Australian Open a existuje šance na ryze české osmifinále. Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou se vešli mezi nasazené a oba mohou potkat rekordmana a nejlepšího hráče úvodního grandslamu sezony Novaka Djokoviče. Velmi dobrý los má světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner, který může čelit někomu z dalších největších favoritů na triumf nejdříve ve finále.

Macháč i Lehečka by si mohli zahrát s Djokovičem

Všichni tři čeští zástupci by mohli vyhrát první kolo letošního Australian Open. Jiří Lehečka získal v Brisbane svůj druhý kariérní titul a rozhodl se dát před obhajobou triumfu v Adelaide přednost odpočinku. V úvodním zápase bude jasným favoritem v souboji s domácí divokou kartou Li Tuem. Zvládnout by měl také další kolo, v němž by potkal Huga Gastona, či další domácí naději startující na divokou kartu Omara Jasiku.

Do třetího kola se nabízí nasazená desítka Grigor Dimitrov, kterého Lehečka přehrával před pár dny v Brisbane, než mu Bulhar vzdal. V osmifinále by mohl změřit síly s nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje Novakem Djokovičem.

Novak Djokovic’s draw for Australian Open 2025:



Round 1:Basavareddy

Round 2: Kotov

Round 3:Opelka/Machac

Round 4:Dimitrov/Lehecka

Quarterfinal: Alcaraz

Semifinal: Zverev/Ruud

Final: Sinner/Medvedev/Rune pic.twitter.com/RL5zjjaYWP — Danny (@DjokovicFan_) January 9, 2025

O kolo dříve může potkat srbského rekordmana Tomáš Macháč, takže teoreticky je tu šance na ryze české osmifinále. U Macháče bude hodně záležet na fyzické kondici, protože na začátku sezony v týmovém United Cupu musel vzdát semifinále proti Taylorovi Fritzovi. Rodákovi z Berouna se totiž znovu ozvaly křeče, s nimiž několikrát bojoval už loni.

Macháč bude v úvodním kole jasným favoritem proti Sumitovi Nagalovi. Mnohem těžší by to mohl mít v následujícím utkání se servismanem Reillym Opelkou, který v Brisbane po famózním výkonu šokoval výhrou nad Djokovičem. Američan pak skrečoval kvůli problémům se zády finále s Lehečkou.

Pokud by Lehečka, nebo Macháč prošel do čtvrtfinále, s největší pravděpodobností by v něm čekal další z největších favoritů. A sice Carlos Alcaraz.

World No. 96 Sumit Nagal is set to face 26th seed Tomas Machac in the Australian Open Round 1! #AusOpen #Tennis #SKIndianSports pic.twitter.com/R5EB350dWD — Sportskeeda (@Sportskeeda) January 9, 2025

Jakub Menšík musel loni do kvalifikace, ale díky obrovskému progresu v předchozí sezoně se tentokrát pohodlně vešel přímo do hlavní soutěže. Na obou generálkách zaznamenal čtvrtfinále a v Melbourne by mohl obhájit loňské druhé kolo. V tom úvodním ho čeká kvalifikant Nikoloz Basilašvili. S bývalou světovou šestnáctkou se utkal před rokem na challengeru a jasně vyhrál.

Jako mnohem těžší vypadá další kolo proti šestce Casperovi Ruudovi. Pořád je to ale ta přijatelnější varianta z osmičky nejvýše nasazených. Norský tenista je na tvrdých površích určitě k poražení, nicméně má zřejmě slušnou formu, protože v United Cupu porazil Tomáše Macháče i Huberta Hurkacze. Pokud by Menšík přes druhé kolo přešel, pak by mohl postupně čelit Félixovi Augerovi-Aliassimemu, Tommymu Paulovi a ve čtvrtfinále Alexanderovi Zverevovi.

Djokovič a Alcaraz už ve čtvrtfinále? Sinner trefil jackpot

Jannik Sinner je úřadujícím vítězem obou hardových majorů, suverénní světovou jedničkou a zaslouženě největším favoritem. Navíc má velmi příznivý los až do finále. Jeho největší překážkou může být psychika, protože bude poprvé účinkovat v roli úřadujícího grandslamového šampiona a brzy by se mělo rozhodnout o jeho loňské dopingové kauze.

Ital začne utkáním s Nicolásem Jarrym a zaváhání se neočekává ani proti Tristanovi Schoolkateovi, nebo Tarovi Danielovi. Jeho prvním nasazeným protivníkem by měl být Flavio Cobolli, který se vešel mezi dvaatřicítku nasazených jako poslední. V osmifinále by mohl narazit na Huberta Hurkacze, či Holgera Runeho. Hurkacz podstoupil po Wimbledonu operaci kolene a není na tom nejlépe. Rune se také trápí, a to už velmi dlouho.

Největší hrozbu po cestě do finále představují pro Sinnera domácí Alex de Minaur a Taylor Fritz, případně ještě Daniil Medveděv, kterého porazil ze stavu 0:2 na sety v loňském finále. S De Minaurem ovšem vyhrál všech devět soubojů, Fritze loni porazil třikrát a má to s ním 4:1 a vzájemnou bilanci s Medveděvem otočil z 0:6 na 8:7.

Jannik Sinner’s 2025 Australian Open draw:



R1 - Jarry

R2 - Daniel/Schoolkate

R3 - Cobolli/Etcheverry

R4 - Rune/Hurkacz/Griekspoor/Berrettini

QF - de Minaur/Tsitsipas/Khachanov/Cerundolo

SF - Fritz/Medvedev/Rublev/Musetti

F - Zverev/Alcaraz/Djokovic/Ruud



Martin Keep pic.twitter.com/cAdUSDfGmC — Olly (@Olly_Tennis_) January 9, 2025

Zatímco v horní polovině pavouka by bylo cokoli jiného než postup Sinnera do finále překvapením, v dolní půlce jsou další tři z největších favoritů na triumf. S 10 tituly nejúspěšnější hráč Australian Open Novak Djokovič působí, že mu na začátku nové sezony motivace nechybí. Navíc angažoval do pozice nového trenéra jednoho ze svých největších rivalů Andyho Murrayho a pod jeho vedením podnikne další útok na rekordní 25. trofej z majorů.

Loni sice nevyhrál ani jeden turnaj ATP a poprvé od roku 2017 zakončil sezonu bez grandslamového triumfu, nicméně svůj největší cíl si splnil, když získal zlato na olympiádě v Paříži. Úvodní dvě kola by měl zvládnout s přehledem, má tam divokou kartu Nisheshe Basavareddyho a dál Pavla Kotova, nebo Jaimeho Fariu.

Třetí kolo vypadá pro majitele 99 titulů podstatně náročněji, protože do něj nejspíše projde nasazený Tomáš Macháč, nebo Reilly Opelka. S Macháčem prohrál loni v Ženevě a Opelkovi senzačně podlehl před pár dny v Brisbane, kde Američan předvedl famózní výkon.

V osmifinále může nastoupit proti Jiřímu Lehečkovi, nebo Grigorovi Dimitrovovi. Obzvláště na svého bulharského kamaráda zahrát umí.

Novak Djokovic’s 2025 Australian Open draw:



R1 - Basavareddy

R2 - Kotov/Q

R3 - Machac/Opelka

R4 - Dimitrov/Lehecka

QF - Alcaraz/Draper/Korda/Thompson

SF - Zverev/Ruud/Paul/Humbert

F - Sinner/Fritz/Medvedev/de Minaur



AFP pic.twitter.com/Vvthx0Mali — Olly (@Olly_Tennis_) January 9, 2025

Nejtěžší by mělo být pro Djokoviče čtvrtfinále, pokud se do něj tedy vůbec dostane. V něm by se s největší pravděpodobností potkal s rivalem Carlosem Alcarazem.

Alcaraz zahájí letošní sezonu až na Australian Open. Právě trofej z Melbourne mu chybí ke zkompletování kariérního Grand Slamu. Pokud by uspěl, stane se nejmladším hráčem, který na takový úspěch dosáhl.

Do druhého týdne by měl postoupit s přehledem. Hrozbu nepředstavují Alexander Ševčenko ani Jošihito Nišioka, nebo Aziz Dougaz či nasazený Jordan Thompson. První ostřejší test by měl přijít v osmifinále. S Jackem Draperem prohrál poslední měření sil loni na trávě v Queen's Clubu, kde obhajoval titul. Sebastian Korda občas umí překvapit, ale vrací se po operaci lokte a neměl by být tak výraznou překážkou jako Brit.

Carlos Alcaraz’s 2025 Australian Open draw:



R1 - Schevohenko

R2 - Nishioka/Q

R3 - Thompson/Muller/Borges

R4 - Draper/Korda

QF - Djokovic/Dimitrov/Lehecka/Machac

SF - Zverev/Ruud/Paul/Humbert

F - Sinner/Fritz/Medvedev/de Minaur



Shi Tang pic.twitter.com/xPC6mAmMYA — Olly (@Olly_Tennis_) January 9, 2025

Až do osmifinále by neměl mít příliš práce ani Alexander Zverev, který byl loni kousek od postupu do finále. Aktuálně druhý hráč světa se v prvním kole utká s divokou kartou Lucasem Pouillem a jasným favoritem bude také proti Pedrovi Martínezovi, nebo Lucianovi Darderimu.

Zvládnout by měl i třetí kolo, do nějž mohou projít antukář Sebastián Báez, Nick Kyrgios vracející se po zranění, Arthur Cazaux, či Jacob Fearnley. A výhra by měla přijít také v osmifinále, ve kterém asi potká Arthura Filse, nebo Uga Humberta. Oba Francouze porazil na posledním Masters sezony v Paříži, kde si došel pro titul.

Největšími adepty na jeho čtvrtfinálového protivníka jsou Casper Ruud a Tommy Paul. Ani proti nim by Zverev zaváhat neměl. Jeho cesta do semifinále tak v tuto chvíli vypadá velmi příznivě.

Alexander Zverev path for Australian open 2025 Title



R1- L Pouille

R2-Martinez/Darderi

R3- Nick Kyrgios /Baez

R4-Ugo Humbert/Fills

QF-Tommy Paul/Casper Ruud

SF-Alcaraz/Djokovic

F-Sinner/Fritz/Medevdev



I thinks it's an Fair draw!!



What you think #TeamSascha pic.twitter.com/UAmqMNzalc — Vishal❤️ (@Fans4AlexZverev) January 9, 2025

Už po rozlosování bylo jisté, že se minimálně jeden z kvarteta největších favoritů do semifinále nedostane. Očekává se totiž čtvrtfinálový šlágr mezi Djokovičem a Alcarazem. Vítěz by pak v semifinále nejspíše potkal Zvereva.

Sinner naopak trefil jackpot a opravdu výraznou hrozbu by měl potkat až ve finále. Vzhledem ke zmíněnému v něm může mít podstatně více sil než druhý finalista.

Australian Open 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Sinner - Medveděv 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Nejvýše nasazení: Sinner, Zverev, Alcaraz, Fritz, Medveděv, Ruud, Djokovič, De Minaur

Češi: Lehečka, Macháč, Menšík

Divoké karty: Schoolkate, McCabe, Wawrinka, Samrej, Basavareddy, Tu, Jasika, Pouille

Kategorie: grandslam

Místo konání: Melbourne, Austrálie

Povrch: tvrdý

Dotace: 96.500.000 australských dolarů



• Možná čtvrtfinále •

Sinner (1-It.) - De Minaur (8-Austr.)

Fritz (4-USA) - Medveděv (5-)

Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (3-Šp.)

Ruud (6-Nor.) - Zverev (2-Něm.)



• Možná osmifinále •

Sinner (1-It.) - Rune (13-Dán.)

Tsitsipas (11-Řec.) - De Minaur (8-Austr.)

Fritz (4-USA) - Musetti (16-It.)

Rubljov (9-) - Medveděv (5-)

Djokovič (7-Srb.) - Dimitrov (10-Bulh.)

Draper (15-Brit.) - Alcaraz (3-Šp.)

Ruud (6-Nor.) - Paul (12-USA)

Humbert (14-Fr.) - Zverev (2-Něm.)



• Soupeři českých tenistů v 1. kole •

Lehečka (24-ČR) - Tu (Austr.) | H2H 0:0

Macháč (26-ČR) - Nagal (Indie) | H2H 0:0

Menšík (ČR) - Basilašvili (Gruz.) | H2H 1:0

Kompletní los

Vizitky největších favoritů

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Jannik Sinner předvedl v loňském roce jednu z nejlepších sezon v historii. Ital posbíral osm titulů, přičemž sedm z nich získal na tvrdých površích, na kterých dominoval a zaznamenal jen tři porážky. V tuto chvíli je úřadujícím šampionem obou hardových grandslamů a suverénní světovou jedničkou. Poslední tenisový rok zakončil s vynikající zápasovou bilancí 73:6.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

Jedinou kaňkou na fantastické sezoně jsou dva březnové pozitivní dopingové testy na přítomnost anabolického steroidu. Zatímco ITIA mu neudělila žádný zákaz činnosti, WADA se odvolala a žádá trest na jeden až dva roky. Jeho případ bude CAS projednávat nejdříve v únoru. Do letošní sezony vstupuje Sinner až na Australian Open.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Generálka: žádná

Ještě před rokem bylo jeho maximem na Australian Open čtvrtfinále. Loni však neztratil po cestě do semifinále ani jeden set, v souboji o finále vyřadil nejúspěšnějšího hráče turnaje a obhájce titulu Novaka Djokoviče a ve finále otočil stav 0:2 na sety proti Daniilovi Medveděvovi. Jednalo se o jeho premiérové grandslamové finále.

Kariérní bilance: 15:4

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Jarry

2K: Schoolkate / Daniel

3K: (32) Cobolli

OF: (18) Hurkacz / (13) Rune

ČF: (11) Tsitsipas / (19) Chačanov / (31) Cerúndolo / (8) De Minaur

SF: (4) Fritz / (16) Musetti / (9) Rubljov / (5) Medveděv

F: (7) Djokovič / (3) Alcaraz / (6) Ruud / (2) Zverev

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Carlos Alcaraz přidal loni další dva grandslamové triumfy a už má na kontě čtyři trofeje z majorů. Do kompletní sbírky mu chybí právě jen Australian Open, a pokud ho letos vyhraje, stane se nejmladším tenistou, který bude mít alespoň jeden titul ze všech podniků velké čtyřky. V předchozím roce triumfoval čtyřikrát, kromě French Open a úspěšné obhajoby ve Wimbledonu vyhrál tisícovky v Indian Wells a Pekingu.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 0:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:0

Loňskou sezonu uzavřel na finálovém turnaji Davisova poháru, kde domácí Španělsko k jeho zklamání skončilo hned ve čtvrtfinále. Nový tenisový rok odstartuje až teď v Melbourne Parku.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: žádná

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nepřekročil čtvrtfinále. V Melbourne se postupně zlepšuje. Při debutu v roce 2021 uhrál druhé kolo, v následujícím ročníku prošel o kolo dál a loni vypadl ve čtvrtfinále s Alexanderem Zverevem.

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále



Možná cesta turnajem

1K: Ševčenko

2K: Nišioka / Dougaz

3K: (27) Thompson

OF: (15) Draper / (22) Korda

ČF: (7) Djokovič / (26) Macháč / (24) Lehečka / (10) Dimitrov

SF: (6) Ruud / (12) Paul / (14) Humbert / (2) Zverev

F: (1) Sinner / (8) De Minaur / (4) Fritz / (5) Medveděv

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Novak Djokovič prožil loni statisticky jednu ze svých nejhorších sezon. Poprvé od roku 2017 nezískal grandslamový titul, a dokonce po téměř 20 letech nevyhrál ani jeden turnaj ATP. Svůj hlavní cíl si ovšem splnil, když na olympiádě v Paříži ziskem zlata zkompletoval svou dechberoucí sbírku všech možných velkých trofejí. Na Australian Open bude mít další možnost se osamostatnit na prvním místě historických tabulek, s 24 grandslamovými vavříny se o něj dělí s Margaret Courtovou.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 2:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:1

Sezonu netradičně začal už na jedné z generálek. V Brisbane byl největším favoritem a měl jedinečnou příležitost se stát teprve třetím mužem v open éře, který pokořil metu 100 titulů. Skončil však už ve čtvrtfinále, v němž podlehl fantasticky hrajícímu Reillymu Opelkovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)

S 10 triumfy je nejúspěšnějším hráčem Australian Open a první nezdar v posledních dvou kolech zaznamenal až loni, když v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Jannika Sinnera. Po úvodních dvou účastech v letech 2005-06 chyběl ve druhém týdnu pouze v roce 2017. Letošní start bude jeho jubilejním dvacátým, při čtyřech z posledních pěti dokráčel k titulu.

Kariérní bilance: 94:9

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Basavareddy

2K: Faria / Kotov

3K: (26) Macháč

OF: (24) Lehečka / (10) Dimitrov

ČF: (15) Draper / (22) Korda / (27) Thompson / (3) Alcaraz

SF: (6) Ruud / (12) Paul / (14) Humbert / (2) Zverev

F: (1) Sinner / (8) De Minaur / (4) Fritz / (5) Medveděv

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Alexander Zverev si loni zahrál své druhé grandslamové finále a na French Open proti Carlosovi Alcarazovi padl stejně jako na US Open 2020 v pětisetové bitvě. Němec tak stále čeká na svůj premiérový titul z majorů. Za sebou má další velmi stabilní a povedenou sezonu, během níž ovládl akce Masters v Římě a Paříži. V žebříčku momentálně figuruje na druhém místě a v Melbourne patří k největším favoritům.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 2:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:0

Do sezony 2025 vstoupil v týmovém United Cupu, kde splnil roli favorita v obou zápasech ve skupině. Na úvod si poradil s antukovým specialistou Thiagem Monteirem a následně po suverénním obratu porazil Zhizhen Zhanga. Ve čtvrtfinále ale své zemi kvůli zranění bicepsu nepomohl a Německo prohrálo s Kazachstánem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Na Australian Open se v minulosti představil 10krát a jeho maximem je semifinále. To poslední zaregistroval i díky skalpu Carlose Alcaraze loni a nedotáhl v něm náskok dvou setů proti rivalovi Daniilovi Medveděvovi. Co se týče postupů do druhého týdne, tak má přesně poloviční úspěšnost 5:5.

Kariérní bilance: 25:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Pouille

2K: Martínez / Darderi

3K: (28) Báez

OF: (14) Humbert / (20) Fils

ČF: (6) Ruud / (29) Auger-Aliassime / (23) Tabilo / (12) Paul

SF: (7) Djokovič / (10) Dimitrov / (15) Draper / (3) Alcaraz

F: (1) Sinner / (8) De Minaur / (4) Fritz / (5) Medveděv

Vizitky českých hráčů

Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport / Enetpulse)

Jiří Lehečka v loňské sezoně kvůli únavové zlomenině obratle zhruba tři měsíce vůbec nehrál, a přesto dokázal rok zakončit v nejlepší třicítce světového pořadí. Navíc hned v lednu získal v australském Adelaide svůj první titul z turnajů ATP a pak si postupem do semifinále v Madridu vylepšil své maximum na podnicích Masters. Kvůli zmíněnému zranění přišel o French Open, Wimbledon i olympijské hry.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Letošní bilance: 5:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:0

Novou sezonu zahájil tím nejlepším možným způsobem. Při debutu v Brisbane dokráčel až ke svému druhému kariérnímu triumfu na nejvyšším okruhu. V posledních dvou kolech měl práci usnadněnou, když mu vzdali obhájce titulu Grigor Dimitrov i Reilly Opelka. V Brisbane si navíc zahrál finále čtyřhry s Jakubem Menšíkem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Brisbane (triumf)

Na Australian Open debutoval před třemi lety a po úspěšné kvalifikaci skončil v prvním kole na raketě Grigora Dimitrova. Loni překvapivě nezvládl druhé kolo s Alexem Michelsenem. Mezitím ovšem postoupil až do čtvrtfinále, které je stále jeho grandslamovým maximem.

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport / Enetpulse)

Tomáš Macháč prožil loni zatím nejlepší sezonu své kariéry, napevno se usadil v TOP 100 žebříčku a nakonec vystoupal až do nejlepší třicítky. Nebýt zdravotních problémů, zejména častých bojů s křečemi, mohl mít ještě lepší rok. V Šanghaji, kde zaskočil Carlose Alcaraze, si zahrál své první semifinále na Masters a v Ženevě i díky skalpu Novaka Djokoviče prošel do svého premiérového finále na nejvyšší tour.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 2:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 2:2

Těsně před Vánoci dobíral antibiotika, a přesto se představil v týmovém United Cupu ve výborné formě. Po těsné třísetové porážce s Casperem Ruudem zdolal Huberta Hurkacze a deklasoval Flavia Cobolliho. V semifinále proti USA měl na lopatě světovou čtyřku Taylora Fritze, ale zápas nedopodával, na returnu nevyužil dva mečboly a kvůli křečím musel v koncovce druhé sady skrečovat.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: United Cup (bilance 2:2)

Hlavní soutěž Australian Open si zahraje už popáté. Loni v Melbourne Parku porazil bez ztráty setu Šintara Močizukiho i Francese Tiafoea a postupem do třetího kola vylepšil své maximum na majorech. Do osmifinále, na které nakonec poprvé dosáhl až později na US Open, ho nepustil Karen Chačanov.

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport / Enetpulse)

Jakub Menšík v loňské sezoně prorazil do elitní stovky žebříčku a obecně na nejvyšší okruh. Oba průlomy si zajistil senzačním postupem až do finále v Dauhá. V následujících měsících se poprvé dostal do závěrečných kol i na antuce a travnatých kurtech a nakonec se vyšplhal až do nejlepší padesátky pořadí. Kvůli zdravotním problémům musel vynechat French Open, a přesto byl třikrát jediný míček od premiérové účasti ve druhém týdnu grandslamů. Na US Open však neproměnil mečboly proti Nunovi Borgesovi.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Auckland, Brisbane (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 4:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 4:2

Vstup do letošní sezony měl solidní, nicméně určitě mohl být i mnohem lepší. V Brisbane i Aucklandu vypadl ve čtvrtfinále, ve kterém neuspěl už čtyřikrát po sobě. Hlavně na Novém Zélandu měl jedinečnou šanci poprvé triumfovat na turnajích ATP, ani tentokrát ale nenašel recept na Nuna Borgese.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále), Auckland (čtvrtfinále)

V Melbourne Parku hrál v roce 2022 památné juniorské finále a poté už se vydal naplno mezi profesionály. Debut na dospělém Australian Open absolvoval loni a probil se z kvalifikace až do druhého kola, v němž prohrál pětisetovou bitvu s tehdejším členem TOP 10 Hubertem Hurkaczem.

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo