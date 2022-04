České semifinále se v Praze nekonalo, Macháč proti Svrčinovi nenastoupil

"Na utkání jsem se hodně těšil, ale bohužel vůbec nemohu zvednout ruku. Žebra jsou na tom opravdu hodně špatně. Doufejme, že to dám brzo do kupy. Mrzí mě to. Přeju alespoň Daliborovi hodně štěstí zítra do finále, je potřeba takové šance využít," řekl pro Tenisový svět Macháč, jehož žebra trápila už v pátečním čtvrtfinále proti Lukáši Rosolovi.

Svrčinovi usnadnil vítězství soupeř druhý den po sobě, ve čtvrtfinále mu vzdal za téměř rozhodnutého stavu 6-0 a 4-1 Ital Lorenzo Giustino. "Jsem smutný z toho, že si dnes nezahraju s Tomášem semifinále. Na zápas jsem se těšil, ale přeju mu brzké uzdravení a myslím, že jeho rozhodnutí je správné," uvedl 246. hráč světa Svrčina.

19letý Svrčina se do finále challengeru dostal podruhé v kariéře a opět na antuce v pražské Stromovce. Loni v srpnu slavil titul, letos si o triumf zahraje se Sebastianem Ofnerem z Rakouska.