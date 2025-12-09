Česko je tenisová velmoc. Naše osmička bere bronz, lepší jsou jen Američanky a Rusky

DNES, 17:30
Téma 1
Pokud se podíváme na TOP 100 ženského světového pořadí, tak v něm najdeme osm českých zástupkyň. V této statistice získaly naše tenistky bronzovou medaili a znovu potvrzují, že jsou jednou z největších velmocí v bílém sportu. Lépe v tomto ohledu dopadly pouze Rusky, které ale nemohou reprezentovat svou zemi, a suverénní Američanky.
Linda Nosková je aktuální českou žebříčkovou jedničkou (© ČTK / Kamaryt Michal)

Loni touto dobou figurovalo v elitní stovce ženského pořadí sedm českých tenistek. Letos je to osm a v tomto ohledu skončily naše hráčky na třetím místě v celém světě. Lepší byly pouze Rusky s devíti zástupkyněmi a Spojené státy americké, které v této statistice se 16 jmény dominují.

Zakončit sezonu 2025 v TOP 100 žebříčku se z Češek povedlo Lindě Noskové (13.), Karolíně Muchové (19.), Markétě Vondroušové (34.), Marii Bouzkové (42.), Kateřině Siniakové (48.), Tereze Valentové (60.), Barboře Krejčíkové (65.) a Sáře Bejlek (92.).

Některé z českých tenistek navíc aspirují na ocenění WTA za letošní sezonu. Konkrétně Siniaková (deblový pár roku), Vondroušová a Krejčíková (comeback roku) a Nosková (největší zlepšení roku).

Pokud se stejně jako v případě mužského žebříčku podíváme na Střední Evropu, tak ani naše tenistky nemají konkurenci. Německo předčily dvojnásobně a třeba naši slovenští sousedé mají v nejlepší stovce hodnocení pouze Rebeccu Šramkovou.

 

Seznam 37 zemí v TOP 100 ženského žebříčku

1. Spojené státy (16): Gauffová, Anisimovová, Pegulaová, Keysová, Navarrová, Keninová, Kesslerová, Jovicová, Liová, Kruegerová, Baptisteová, Stearnsová, Collinsová, McNallyová, Parksová, Volynetsová

2. Rusko (9): M. Andrejevová, Alexandrovová, Samsonovová, Šnajderová, V. Kuděrmetovová, Kalinská, Pavljučenkovová, Blinkovová, Selechmetěvová

3. Česko (8): Nosková, Muchová, Vondroušová, Bouzková, Siniaková, Valentová, Krejčíková, Bejlek

4. Německo (4): Lysová, Mariaová, Siegemundová, Seidelová

4. Austrálie (4): Jointová, Kasatkinová, Tomljanovicová, Birrellová

4. Ukrajina (4): Svitolinová, Kosťuková, Jastremská, Olijnykovová

7. Velká Británie (3): Raducanuová, Kartalová, Jonesová

7. Polsko (3): Šwiateková, Linetteová, Frechová

7. Francie (3): Boissonová, Jacquemotová, Gračovová

7. Švýcarsko (3): Bencicová, Golubicová, Waltertová

7. Chorvatsko (3): Vekičová, Ružičová, Marčinková

7. Maďarsko (3): Bondárová, Udvardyová, Gálfiová

7. Čína (3): Qinwen Zheng, Xinyu Wang, Shuai Zhang

7. Rumunsko (3): Cristianová, Cirsteaová, Ruseová

7. Španělsko (3): Badosaová, Bouzasová, Bucsaová

16. Itálie (2): Paoliniová, Cocciarettová

16. Kolumbie (2): Arangová, Osoriová

16. Rakousko (2): Potapovová, Grabherová

16. Japonsko (2): Ósakaová, Učidžimaová

16. Kanada (2): Mboková, Fernandezová

16. Kazachstán (2): Rybakinová, Putincevová

22. Lotyšsko (1): Ostapenková

22. Bělorusko (1): Sabalenková

22. Brazílie (1): Haddadová Maiaová

22. Mexiko (1): Zarazúaová

22. Nizozemsko (1): Lamensová

22. Nový Zéland (1): Sunová

22. Belgie (1): Mertensová

22. Tunisko (1): Jabeurová

22. Dánsko (1): Tausonová

22. Srbsko (1): Danilovičová

22. Řecko (1): Sakkariová

22. Filipíny (1): Ealaová

22. Indonésie (1): Tjenová

22. Uzbekistán (1): Rachimovová

22. Slovensko (1): Šramková

22. Argentina (1): Sierraová

 

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Přidat komentář
paddy
09.12.2025 17:52
je otázka, koho zajímají účastnice WTA zájezdu, že?
základ je kouknout na tvrdou měnu, tedy tituly smile

je lepší mít jedinou top hráčku než tisíc pěšáků komparzistů smile
např. jediná Běloruska má 2x více titulů než 8 Češek dohromady, tzn. 16x více na osobu

Titles won by nation (Singles - WTA)
1. USA: 14
2. Russia: 6
3. Canada, Belarus: 4
4. Poland, Kazakhstan: 3
5. Czech Republic, Australia, Belgium, Romania, France, Switzerland: 2

Jů Es Ej, Jů Es Ej smile smile
https://www.youtube.com/watch?v=EwLWNXFH2rg
Reagovat

Nový komentář

