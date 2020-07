Česko-slovenský Pohár přátelství rozehrají Vondroušová se Schmiedlovou a Veselý s Kleinem

Jiří Veselý a Markéta Vondroušová rozehrají česko-slovenský Pohár přátelství. V projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se v sobotu a v neděli v Praze, v Říčanech a v Bratislavě utkají daviscupové i fedcupové týmy a mládežnické výběry do 14, 16, 18 a 23 let.

Majitelem metr vysokého poháru se stane země s více výhrami, za stavu 5-5 by o vítězi rozhodl větší počet vyhraných jednotlivých zápasů.

"Vítězem bude především tenis," řekl šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka a jeho slovenský protějšek Tibor Macko doplnil: "Česko je favoritem většiny zápasů, ale věřím, že to dokážeme zdramatizovat a některé i vyhrát."

Specifické losování za pomoci telemostu z obou metropolí rozhodlo o pořadí zápasů daviscupových a fedcupových výběrů a celků do 23 let.

Pětašedesátý hráč světa Veselý se v sobotu utká s Lukášem Kleinem (306. v žebříčku ATP) a Lukáš Rosol (180.) s Norbertem Gombosem (109). V neděli se podle daviscupového formátu střetnou jedničky, dvojky a duel uzavře čtyřhra. "Tohle spojení Česko proti Slovensku nabízí nejlepší možnost, jak se vrátit do zápasového rytmu. Každý týdnem je cítit, že se blíží restart sezony," řekl Veselý.

Daviscupový tým porazil Slováky v prvním vzájemném střetnutí mužů v Bratislavě v březnu. "Asi to nebude vyhecované jako v Bratislavě, ale pud bojovníka je v každém z nás. Náboj to mít bude a všichni budeme chtít ukázat nejlepší tenis," řekl Veselý, jenž byl strůjcem postupu českého týmu do madridského finálového turnaje, který byl kvůli koronaviru přeložen z letošního listopadu na příští rok.

Utkání fedcupových týmů začne loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka Vondroušová s Annou Karolínou Schmiedlovou (181.) a následně se Tereza Martincová (133.) střetne se slovenskou jedničkou Viktorií Kužmovou (82.). "Budeme bojovat a užijeme si to," řekla Vondroušová.

"Je to skvělá myšlenka a budu držet palce," uvedla při losu v Bratislavě Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu měla být českou jedničkou, ale nakonec nemůže kvůli obnovenému zranění předloktí levé ruky nastoupit.

Zápas daviscupových celků na antuce pražské Sparty začne vždy v 10:30. Do hlediště se ve Stromovce vejde až 700 fanoušků a vstupenky budou k dispozici i v den utkání u vstupu do areálu. Duel fedcupových týmů na tvrdém povrchu v bratislavském Národním tenisovém centru začne každý den ve 14:00.

Ve Stromovce na Spartě budou hrát vedle daviscupového týmu také dívčí naděje do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se uskuteční na dvorcích v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru střetnou vedle fedcupového týmu i hráči do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let.