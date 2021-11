Češky budou hrát o finálový turnaj Billie Jean King Cupu 2022 v dubnu doma s Británií

Proti českým tenistkám se tak může postavit i osmnáctiletá Emma Raducanuová, letošní senzační šampionka grandslamového US Open, která je aktuálně 21. hráčkou světa. Ve stovce žebříčku WTA jsou i bývalá světová čtyřka Johanna Kontaová (73.) a Heather Watsonová (74).

"Jsem spokojený," zhodnotil Pála los pro Tenisový svět a Radiožurnál a zamyslel se nad tím, na jakém povrchu by se mělo hrát. "Vyvstává dříve ne moc myslitelná otázka, jestli nehrát na antuce. Je ale složité nahlásit povrch, když nevíme, která hráčka bude hrát. Antuka ale není špatná varianta," uvedl.

Češky v letošním novém modelu mistrovství světa družstev, které hrálo v Praze dvanáct celků, skončilo ve skupině D po výhře nad Němkami a prohře se Švýcarkami. Britky loni v kvalifikaci prohrály se Slovenkami a letos v baráži zvládly souboj s Mexikem.

S Británií půjde o první vzájemný souboj v tenisové soutěži družstev žen. Češky vyhrály od roku 2011 šest titulů, Britky se v minulosti dostaly čtyřikrát do finále, naposledy před 40 lety.

Vítěz postoupí do finále, které se uskuteční 8. až 13. listopadu na zatím neurčeném místě. "Hledat začneme hned po skončení tohoto ročníku a na začátku příštího roku oznámíme pořadatele," uvedl prezident Mezinárodní tenisové federace ITF David Haggerty.

Švýcarsko a Rusko se díky účasti ve finále letošního ročníku kvalifikovaly rovnou do příštího finálového turnaje.

The 2022 Billie Jean King Cup schedule for your diary #BJKCupFinals pic.twitter.com/nJYIpiMzcR