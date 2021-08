Českým nadějím se v 1. kole turnaje ITF v Přerově dařilo. Postoupily Bartůňková, Nosková, Bejlek či Šalková

15letá Nikola Bartůňková v Přerově prošla tříkolovou kvalifikací a set neztratila ani na úvod hlavní soutěže. Bývalou hráčku druhé světové stovky Annu Zajaovpou z Německa (318. v WTA) porazila 6-3 6-4 a připsala si svou druhou výhru na turnaji žen. O premiérové čtvrtfinále si zahraje s Rumunkou Alexandrou Cadantuovou-Ignatikovou.



16letá Linda Nosková, jež v červnu vyhrála dívčí French Open, po nedělním triumfu na Mistrovství ČR v Ostravě vstoupila vítězně do turnaje v Přerově. S Nizozemkou Ariannou Hortonovou sice ztratila první set, po boji však vývoj otočila a zvítězila 5-7 6-3 6-3. Ve druhém kole se střetne se Su Jeong Jang z Jižní Korey.



15letá Sára Bejlek v Přerově neprošla kvalifikací, ale do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser a na úvod si stejně jako před měsícem cestou za senzačním triumfem na turnaji ITF W60 v Olomouci poradila s favorizovanou Francouzkou Dianou Parryovou. 223. hráčku světa smetla 6-2 6-2 a postoupila do druhého kola, v němž ji čeká přemožitelka z kvalifikace Britka Sarah Greyová.



17letá Dominika Šalková uspěla c českém derby, s o tři roky starší Annou Siskovou si poradila 7-6 6-2



O vyřazení nasazené jedničky Seone Mendezové se postarala Jesika Malečková. Sedmadvacetiletá Češka porazila o pět let mladší Australanku 6-3 6-4 a s krajankou Monikou Kilnarovou, která zvládla první kolo už v úterý, si zahraje o obhájení loňského čtvrtfinále.



Bývalá wimbledonská osmifinalistka Tereza Smitková na posledních dvou turnajích v Polsku prošla z kvalifikace do semifinále a nyní se na dobré výsledky pokouší navázat na domácí antuce v Přerově. Do podniku ITF W60, na který se dostala rovněž z kvalifikace, vstoupila výhrou 4-6 6-4 7-6 nad Turkyní Pemrou Ozgenovou.



Proti soupeřce ze zahraničí ve středu neuspěla jen 18letá Darja Viďmanová, která podlehla 6-4 4-6 3-6 britské kvalifikantce Sarah Greyové.



Ve druhém kole je tak sedm českých tenistek, už v úterý se do něj dostala Kilnarová. Naopak kromě Siskové a Viďmanové vypadla také Miriam Kolodziejová.

• ITF W60 PŘEROV •

Česko, antuka, 60.000 dolarů

středeční výsledky (25. 08. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Malečková (ČR) - Mendezová (1-Austr.) 6-3 6-4 Bejlek (ČR) - Parryová (2-Fr.) 6-2 6-2 Smitková (ČR) - Özgenová (Tur.) 4-6 6-4 7-6(5) Bartůňková (ČR) - Zajaová (Něm.) 6-3 6-4 Nosková (ČR) - Hartonová (Niz.) 5-7 6-3 6-3 Šalková (ČR) - Sisková (ČR) 7-6(3) 6-2 Greyová (Brit.) - Viďmanová (ČR) 4-6 6-4 6-3