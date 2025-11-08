Chaos na Turnaji mistrů si vynutil netradiční program. ATP už chystá změnu pravidel

DNES, 12:30
Pořadatelé Turnaje mistrů museli sáhnout po netradičním řešení a vydat zvláštní program na úvodní dva hrací dny. Jeden z jistých účastníků Novak Djokovič (38) totiž stále působí na menším podniku v Aténách, kde zároveň probíhá boj o poslední postupové místo na závěrečný vrchol sezony. ATP proto od nového roku chystá změnu pravidel, aby se taková situace už neopakovala.
Šest jistých účastníků letošního Turnaje mistrů (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Už zítra startuje Turnaj mistrů a teprve dnes se dozvíme posledního osmého účastníka. Tím bude Félix Auger-Aliassime, který se nakonec rozhodl v Métách nestartovat, nebo Lorenzo Musetti.

Ital je jednu výhru od toho, aby Kanaďana z posledního postupového místa sesadil. K tomu potřebuje porazit ve finále v Aténách rekordmana a nejúspěšnějšího hráče všech dob Djokoviče.

V tenisovém světě vyvolává momentální situace kontroverzi. Pořadatelé Turnaje mistrů v Turíně navíc museli pro úvodní dva hrací dny vydat netradiční program. Ten spočívá v tom, že se vždy odehraje jen jeden zápas v každé základní skupině. Místo toho, aby se, jak bylo zvykem, hrála jedna skupina v jeden den.

K tomuto netradičnímu řešení museli organizátoři sáhnout i kvůli tomu, že jistý účastník Djokovič stále start v Turíně nepotvrdil. Rozhodne se až po dnešním finále v Aténách, kam přesunul domácí turnaj.

ATP vzhledem ke zmíněnému chystá od příštího roku změnu, se kterou většina tenisového světa souhlasí. Hodnocení sezony 2026 a zřejmě i těch následujících se uzavře už po Masters v Paříži. Boje o letenku na Turnaj mistrů tedy tímto turnajem skončí a nebudou na rozdíl od letoška (Atény a Méty) a předchozích let pokračovat ještě po poslední tisícovce.

Letošní Turnaj mistrů se uskuteční od 9. do 16. listopadu v italském Turíně. Titul bude obhajovat domácí Jannik Sinner, který svede souboj o post světové jedničky s rivalem Carlosem Alcarazem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 12:45
budou hrát na 4 gemy jako junioři
Reagovat
vojtanovak
08.11.2025 12:39
Souhlas, minulý rok hráči odstupovali, když získali jistotu účasti na TM, letos den před začátkem nevíme, kdo se bude účastnit.
Reagovat

Nový komentář

Registrace nového uživatele

