Chaos na Turnaji mistrů si vynutil netradiční program. ATP už chystá změnu pravidel
Už zítra startuje Turnaj mistrů a teprve dnes se dozvíme posledního osmého účastníka. Tím bude Félix Auger-Aliassime, který se nakonec rozhodl v Métách nestartovat, nebo Lorenzo Musetti.
Ital je jednu výhru od toho, aby Kanaďana z posledního postupového místa sesadil. K tomu potřebuje porazit ve finále v Aténách rekordmana a nejúspěšnějšího hráče všech dob Djokoviče.
V tenisovém světě vyvolává momentální situace kontroverzi. Pořadatelé Turnaje mistrů v Turíně navíc museli pro úvodní dva hrací dny vydat netradiční program. Ten spočívá v tom, že se vždy odehraje jen jeden zápas v každé základní skupině. Místo toho, aby se, jak bylo zvykem, hrála jedna skupina v jeden den.
K tomuto netradičnímu řešení museli organizátoři sáhnout i kvůli tomu, že jistý účastník Djokovič stále start v Turíně nepotvrdil. Rozhodne se až po dnešním finále v Aténách, kam přesunul domácí turnaj.
ATP vzhledem ke zmíněnému chystá od příštího roku změnu, se kterou většina tenisového světa souhlasí. Hodnocení sezony 2026 a zřejmě i těch následujících se uzavře už po Masters v Paříži. Boje o letenku na Turnaj mistrů tedy tímto turnajem skončí a nebudou na rozdíl od letoška (Atény a Méty) a předchozích let pokračovat ještě po poslední tisícovce.
Letošní Turnaj mistrů se uskuteční od 9. do 16. listopadu v italském Turíně. Titul bude obhajovat domácí Jannik Sinner, který svede souboj o post světové jedničky s rivalem Carlosem Alcarazem.
