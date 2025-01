Chci, aby do toho šli kluci s pokorou, říká Berdych. Češi budou v Davis Cupu favorité

Čeští tenisté vstoupí v pátek do kvalifikace Davisova poháru. Výběr debutujícího kapitána Tomáše Berdycha hostí v Ostravě tým Jižní Koreje a pokusí se splnit roli favoritů. Po dvou pátečních dvouhrách by měl program vrcholit třemi zápasy v sobotu. Pokud Češi uspějí, narazí na vítěze duelu mezi USA a Tchaj-wanem, v opačném případě by je čekala baráž.

Češký tým na tiskovce před utkáním Davisova poháru. (@ČTK / Ožana Jaroslav)

"Nejdůležitější za nás bude, aby do toho šli kluci s pokorou, soustředili se sami na sebe a svůj tenis. Když předvedou svou hru a to, kde momentálně jsou, tak ano, jsme favorité," řekl Berdych novinářům. Češi nastoupí v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě v nejsilnější sestavě. Domácí jedničkou je 24. hráč světa Jiří Lehečka, v týmu jsou také Tomáš Macháč (25.), Jakub Menšík (48.), deblista Adam Pavlásek a roli pátého hráče plní sedmnáctiletý Maxim Mrva. Hrát se bude na tvrdém povrchu. "K Ostravě máme skvělý vztah. Zápasů jsme tu odehráli nespočet. Možná hrajeme v jiné aréně, ale město je stejné. Jsou tu fanoušci, kteří mají tenis strašně rádi a vždy připravili skvělou atmosféru. Pro kluky je to také šance si zase zahrát před domácími fanoušky. Tuhle možnost během roku normálně nemají. Moc se na to těšíme," uvedl Berdych. TEAM #jsmeceskytenis #daviscup pic.twitter.com/nMxLEKZTUf — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) January 29, 2025 Češi se doma představí po roce, vloni zvítězili v kvalifikaci ve Vendryni nad Izraelem 4:0 na zápasy. Poté neuspěli ve skupinové fázi, kde prohráli ve Valencii s domácím Španělskem, Austrálií a Francií. Po nepovedeném vystoupení skončil po 18 letech kapitán Jaroslav Navrátil a nahradil ho Berdych. Navrátil by měl měl kvalifikační zápasy proti Koreji navštívit, chystá se s ním speciální rozloučení. Češi, kteří Davis Cup ještě ve starém formátu v letech 2012 a 2013 vyhráli, se s Koreou utkají po necelých dvou letech. V roce 2023 ji ve skupinové fázi porazili 3:0. Hlavní oporou soupeře bude 347. hráč světa Kwon Sun-u. V týmu jsou i Gerard Campana Lee (382.), Sin San-hui (672.), Nam Či-song (724.) a Čong Jon-Song (840.). "Pokud bych měl proti němu (Kwonovi) hrát, tak vím, že je asi nejzkušenější z celého týmu. I když bojoval se zraněními, bude mít v hlavě nastavené to, že do zápasu může jít padesát na padesát. Celkově se budeme snažit hrát co bude potřeba, jak se bude zápas vyvíjet," uvedl Lehečka. LADÍME FORMU! #jsmeceskytenis #daviscup pic.twitter.com/ZPc79iTpol — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) January 28, 2025 Los kvalifikace se uskuteční dnes v Nové radnici v Ostravě v poledne. V pátek jsou dvě dvouhry, v sobotu je v plánu čtyřhra a další dva singly. Páteční program začne od 15:00, v sobotu ve 12:00. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Davisův pohár se letos hraje v upraveném formátu. Postupující z kvalifikace čeká v září místo skupinové fáze druhá vyřazovací část, kde by Češi narazili případně na USA, nebo Tchaj-wan. Vítězové postoupí do finálového turnaje pro osm nejlepších a ten se uskuteční v listopadu v Boloni.

ČTK, Jakub Hájek