Čilič na olympiádě vyhrál nevídanou divočinu s brazilským outsiderem. Djokovič nezaváhal

OH TOKIO - Měl to být snadný vstup do turnaje, místo toho Marin Čilič na olympiádě v Tokiu svedl vyčerpávající bitvu s brazilským outsiderem Joaem Menezesem. Ztratil vedení 5-0 a musel čelit mečbolu, aby nakonec sám proměnil až 11. šanci na ukončení zápasu. Bez problémů naopak odstartoval největší favorit na zlato Srb Novak Djokovič.

Marin Čilič startuje na své již čtvrté olympiádě. Po Pekingu (2. kolo), Londýně (2. kolo) a Riu de Janeiru (osmifinále) odstartoval vítězně i v Tokiu, v japonské metropoli měl ale nečekané a problémy s 217. hráčem světa Joaem Menezesem.



32letý Chorvat udolal o osm let mladšího Brazilce, který má minimální zkušenosti z turnajů ATP, až po 3 hodinách a 24 minutách boje 6-7 7-5 7-6. A především po hodně bláznivém průběhu.



Jak se zápas vyvíjel?



Favorizovaný Čilič prohrával 6-7 a 3-5 a byl dva míčky od porážky. Celkem třikrát.



Pak ale dokázal získat devět gamů v řadě a rázem v rozhodujícím setu vedl 5-0 a 40-0. Jenže v šestém gamu nevyužil ani jeden z pěti mečbolů, další tři zahodil v dalším průběhu.



Menezes dokázal otočit na 6-5 a podruhé podával na vítězství. Dostal se k mečbolu, ale využít ho nedokázal.



Rozhodnout ak musel až závěrečný tie-break. Čilič měl stále problém zápas ukončit, proměnit dokázal až celkově 11. mečbol.



Ve druhém kole se bývalý vítěz US Open Čilič střetne s šestým nasazeným Pablem Carreñem, s nímž vyhrál všechny čtyři vzájemné duely. Španělský tenista dnes při své premiéře na olympiádě porazil 7-5 6-2 Američana Tennyse Sandgrena.



Roli favorita na úvod bez problémů potvrdil Novak Djokovič. První hráč světa a majitel olympijského bronzu z Pekingu 2008, si poradil hladce dvakrát 6-2 s Hugem Dellienem z Bolívie.



34letý Srb letos ovládl Australian Open, French Open i Wimbledon a pokud v Tokiu dokáže získat vytouženou zlatou olympijskou medaili, bude moct na US Open zaútočit jako první tenista na tzv. Golden Slam. Dosud ho dokázala zkompletovat jen Steffi Grafová v roce 1988.



Ve druhém kole Djokoviče, který má letos zápasovou bilanci 35-3, vyzve Němec Jan-Lennard Struff (h2h 5-0).



Roli papírového favorita dnes potvrdil i druhý nasazený Daniil Medveděv , jenž do soutěže vstoupil výhrou 6-4 7-6 nad Alexanderem Bublikem. S Kazachem tak neztratil set ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí. Ve dalším zápase na druhého nasazeného Rusa čeká Ind Sumit Nagal.