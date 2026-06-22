Co potopilo Vondroušovou? Dvě verze příběhu, tribunál tomu neuvěřil, říká expert

DNES, 17:40
Téma 3
Smutný příběh. Trest za odmítnutí dopingové kontroly Markéty Vondroušové a následný čtyřletý zákaz činnosti se stal hlavním tématem nejen českých médií. Zpráva o rozsudku nad českou legendou se stala hlavním tématem mimo jiné i britské BBC či významných tenisových expertů.
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Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová se dostala do velmi složité situace (@ ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Přesně 21. června roku 2030. To je datum, kdy by se Vondroušová mohla vrátit na kurty. Pokud na tomto rozsudku nic nezmění případné odvolání, vrátí se česká šampionka na kurty v době, kdy jí bude třicet let.

Kauza wimbledonské šampionky z roku 2023 nemohla uniknout známému expertovi José Morgadovi. "Markéta Vondroušová, wimbledonská vítězka z roku 2023 a stříbrná olympijská medailistka z roku 2021, dostala čtyřletý zákaz činnosti za to, že se v prosinci loňského roku odmítla podrobit antidopingovému testu," tweetoval expert.

Možné důvody pro maximální výši trestu uvedl šéfredaktor Punto de Break José Morón. "Vondroušová odmítla test podstoupit 3. prosince 2025, když se v místě, kde se Češka nacházela, objevila osoba. Aby to odůvodnila, uvedla dvě verze, jednu v prosinci a druhou v dubnu letošního roku. Tato změna verzí mohla vést k maximálnímu postihu."

A pokračoval: "Nejprve uvedla, že inspektor se dostavil hodinu po stanovené lhůtě, ve které měl přijít, ačkoli ve skutečnosti žádná lhůta neexistuje, protože se může dostavit kdykoli. V dubnu svou verzi změnila s tím, že se vyděsila, protože trpěla stresem, měla problémy s duševním zdravím a dostávala výhrůžky. Tribunál změně verze neuvěřil a problémy s duševním zdravím nebral v úvahu," doplnil.

Česká tenistka se do vydání článku zatím k celé kauze nevyjádřila. "Seznámíme se s odůvodněním a rozhodneme se, jaký zvolíme další postup. Nejdříve se musíme poradit s Markétou, o dalších krocích teď nechci spekulovat," řekl pouze pro ČTK právní zástupce tenistky Jan Exner.

S dopingovými kauzami se v minulosti potýkali Karel Nováček, Petr Korda, Bohdan Ulihrach, Ivo Minář či Barbora Strýcová. Pozastavenou činnost měla před dvěma lety i Nikola Bartůňková.

Krutý verdikt! Vondroušová zná trest za odmítnutí dopingové kontroly

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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Diabolique
22.06.2026 18:23
OT: kvaldy Wimbledonu rozlosovany, Dominika Salkova ma vlastni kvaldu, vsechny nase ostatni nadeje krome Havlickove a Valdmannove maji v prvnim kole kvaldy hlavni nasazene souperky, takze budou na 90% koncit v prvnim kole - FruLinda, Siskova, Samson, Knutson ...
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Diabolique
22.06.2026 17:58
Kdyby Marketa celou dobu drzela pusu a nechala mluvit jen pravniky, mohla to byt polovina. A ta pak snizena na dalsi polovinu. Ale socialni site jsou prokleti dnesni doby. Ach jo.
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chlebavevaju
22.06.2026 17:57
To je obhajoba jak Turkův mobilní telefon kolující hospodou.
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