Co potopilo Vondroušovou? Dvě verze příběhu, tribunál tomu neuvěřil, říká expert
Přesně 21. června roku 2030. To je datum, kdy by se Vondroušová mohla vrátit na kurty. Pokud na tomto rozsudku nic nezmění případné odvolání, vrátí se česká šampionka na kurty v době, kdy jí bude třicet let.
Kauza wimbledonské šampionky z roku 2023 nemohla uniknout známému expertovi José Morgadovi. "Markéta Vondroušová, wimbledonská vítězka z roku 2023 a stříbrná olympijská medailistka z roku 2021, dostala čtyřletý zákaz činnosti za to, že se v prosinci loňského roku odmítla podrobit antidopingovému testu," tweetoval expert.
Možné důvody pro maximální výši trestu uvedl šéfredaktor Punto de Break José Morón. "Vondroušová odmítla test podstoupit 3. prosince 2025, když se v místě, kde se Češka nacházela, objevila osoba. Aby to odůvodnila, uvedla dvě verze, jednu v prosinci a druhou v dubnu letošního roku. Tato změna verzí mohla vést k maximálnímu postihu."
A pokračoval: "Nejprve uvedla, že inspektor se dostavil hodinu po stanovené lhůtě, ve které měl přijít, ačkoli ve skutečnosti žádná lhůta neexistuje, protože se může dostavit kdykoli. V dubnu svou verzi změnila s tím, že se vyděsila, protože trpěla stresem, měla problémy s duševním zdravím a dostávala výhrůžky. Tribunál změně verze neuvěřil a problémy s duševním zdravím nebral v úvahu," doplnil.
Česká tenistka se do vydání článku zatím k celé kauze nevyjádřila. "Seznámíme se s odůvodněním a rozhodneme se, jaký zvolíme další postup. Nejdříve se musíme poradit s Markétou, o dalších krocích teď nechci spekulovat," řekl pouze pro ČTK právní zástupce tenistky Jan Exner.
S dopingovými kauzami se v minulosti potýkali Karel Nováček, Petr Korda, Bohdan Ulihrach, Ivo Minář či Barbora Strýcová. Pozastavenou činnost měla před dvěma lety i Nikola Bartůňková.
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