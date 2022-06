Co přinese 24. týden: V nabitém Berlíně zabojují Plíšková a Muchová. Krejčíková, Kvitová a Martincová se představí v Birminghamu

Příprava na nejslavnější turnaj světa Wimbledon bude pokračovat dalšími čtyřmi generálkami. V Berlíně, kde v tuto chvíli figuruje osm zástupkyň Top 10, mají hrát Karolína Plíšková a Karolína Muchová. V Birminghamu by se měly představit Barbora Krejčíková, Petra Kvitová a Tereza Martincová. Muži budou bojovat v Halle a londýnském Queen's Clubu, v Německu by měl do kvalifikace zasáhnout Jiří Lehečka.