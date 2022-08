Co přinese 34. týden: Na posledních generálkách zabojují Siniaková, Martincová a Lehečka. V kvalifikaci US Open je devět Čechů

V následujícím týdnu jsou na programu poslední tři generálky na závěrečný grandslam sezony US Open, kde odstartují kvalifikační boje s devíti českými zástupci. V Clevelandu se představí Kateřina Siniaková, v kanadském Granby zabojuje Tereza Martincová a ve Winston-Salemu bude hrát Jiří Lehečka.

Cleveland - ženy

V Clevelandu vedou herní pole tři zástupkyně Top 30 žebříčku, Martina Trevisanová, Jekatěrina Alexandrovová a Shelby Rogersová. Loňská šampionka Anett Kontaveitová nedorazí, přijede ale úřadující finalistka Irina Beguová.

Třetí pod čarou je v tuto chvíli Kateřina Siniaková, případně je přihlášená do kvalifikace.

Divoké karty zatím rozdány nejsou.

TENNIS IN THE LAND • Shrnutí • Loňské finále: Kontaveitová (2-Est.) - Beguová (Rum.) 7-6(5) 6-4 Kategorie: WTA 250 Místo konání: Cleveland, USA Povrch: tvrdý Dotace: 251.750 dolarů • Česká účast • Siniaková (kvalifikace) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Granby - ženy

Na novém podniku v kanadském Granby bude největší favoritkou světová šestnáctka Beatriz Haddadová Maiaová, žádná další členka Top 40 pořadí nedorazí.

V hlavní soutěži jsou Tereza Martincová, která by měla plnit roli nasazené osmičky, a Slovenka Anna Karolína Schmiedlová.

Divoké karty zatím oznámeny nebyly.

CHAMPIONNATS BANQUE NATIONALE DE GRANBY • Shrnutí • Kategorie: WTA 250 Místo konání: Granby, Kanada Povrch: tvrdý Dotace: 251.750 dolarů • Česká účast • Martincová (hlavní soutěž) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Winston-Salem - muži

Ve Winston-Salemu bude nejvýše nasazeným Grigor Dimitrov, který přijal divokou kartu od pořadatelů. Následují Botic van de Zandschulp, Frances Tiafoe a Holger Rune. Titul se pokusí obhájit Ilja Ivaška.

Do hlavní soutěže je přihlášen Jiří Lehečka.

Divokou kartu kromě Dimitrova obdržel Dominic Thiem, dvě zbývají.

WINSTON-SALEM OPEN • Shrnutí • Loňské finále: Ivaška (-) - M. Ymer (Švéd.) 6-0 6-2 Kategorie: ATP 250 Místo konání: Winston-Salem, USA Povrch: tvrdý Dotace: 731.935 dolarů • Česká účast • Lehečka (hlavní soutěž) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



US Open - kvalifikace

V úterý vypuknout kvalifikační boje na závěrečný grandslam roku US Open. V New Yorku budou o účast v hlavní soutěži usilovat Linda Nosková, Linda Fruhvirtová, Sára Bejlek, Jesika Malečková, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Jonáš Forejtek.

