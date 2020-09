Co přinese 38. týden: Plíšková by měla být jedničkou ve Štrasburku, do Hamburku se chystá Veselý. V Paříži začne kvalifikace

Poslední generálku před French Open mohou tenistky absolvovat ve Štrasburku a tenisté v Hamburku. Ve Štrasburku by se měly představit čtyři Češky v čele s Karolínou Plíškovou, v Hamburku by měl do kvalifikace zasáhnout Jiří Veselý. V Paříži v příštím týdnu začnou kvalifikační boje, o hlavní soutěž bude bojovat trio českých nadějí.