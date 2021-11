Co přinese 45. týden: Ve středu vypukne Turnaj mistryň a o den dříve Turnaj mistrů do 21 let

Příští týden bude pro tenisové fanoušky rozhodně nabitý. Ve středu vypukne Turnaj mistryň, kde se představí Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. O den dříve začně Turnaj mistrů do 21 let a konat se budou i tradiční turnaje WTA (Linec) a ATP (Stockholm).

Turnaj mistryň

Ve středu vypukne skupinová fáze Turnaje mistryň, který se kvůli pandemii koronaviru letos uskuteční v mexické Guadalajaře, a přesně o týden později je na programu finále závěrečného vrcholu sezony.

Ve dvouhře se na prestižní akci probojovaly Aryna Sabalenková, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Maria Sakkariová, Iga Šwiateková, Garbiñe Muguruzaová, Paula Badosaová a na poslední chvíli Anett Kontaveitová. První náhradnicí je Ons Džabúrová. Poslední šampionka a světová jednička Ashleigh Bartyová účast odřekla.

Česko bude mít zastoupení také ve čtyřhře, Krejčíková se kvalifikovala s Kateřinou Siniakovou.

Další informace přineseme ve velkém preview.

AKRON WTA FINALS GUADALAJARA • Shrnutí • Finále 2019 (Shenzhen): Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (8-Ukr.) 6-4 6-3 Kategorie: WTA Finals Místo konání: Guadalajara, Mexiko Povrch: tv. povrch Dotace: 14.000.000 dolarů • Účastnice • Dvouhra: Sabalenková, Krejčíková, Kar. Plíšková, Sakkariová, Šwiateková, Muguruzaová, Badosaová, Kontaveitová Čtyřhra: Krejčíková/Siniaková, Aojamaová/Šibaharaová, S. Hsieh/Mertensová, Melicharová/Schuursová, Stosurová/S. Zhang, Guarachiová/Krawczyková, Juraková/Klepačová, Fichmanová/Olmosová



Turnaj mistrů do 21 let

Turnaj mistrů čeká také mladíky do 21 let a i tentokrát se odehraje s netradičními pravidly. V rámci čtvrtého ročníku se v Miláně představí Carlos Alcaraz, Sebastian Korda, Lorenzo Musetti, Brandon Nakashima, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastian Báez, Holger Rune a Hugo Gaston. O jedno, respektive dvě místa utekla účast Jiřímu Lehečkovi a Tomášovi Macháčovi.

Další informace přineseme ve velkém preview.

INTESA SANPAOLO NEXT GEN ATP FINALS • Shrnutí • Finále (2019): Sinner (8-It.) - de Minaur (1-Austr.) 4-2 4-1 4-2 Kategorie: Next Gen ATP Finals Místo konání: Milán, Itálie Povrch: tv. povrch / hala Dotace: 1.300.000 dolarů



Linec - ženy

V Linci budou největšími hvězdami a nasazenou jedničkou a dvojkou grandslamové šampionky Emma Raducanuová a Simona Halepová, které od pořadatelů dostaly divokou kartu. Mezi kvartetem nejvýše nasazených jsou dále Danielle Collinsová a Veronika Kuděrmetovová.

Turnaj proběhne bez české účasti. Do kvalifikace je přihlášená Slovenka Kristína Kučová.

Divokou kartu obdržela ještě domácí Julia Grabherová, jedna stále zbývá.

UPPER AUSTRIA LADIES LINZ • Shrnutí • Loňské finále: Sabalenková (1-Běl.) - Mertensová (2-Belg.) 7-5 6-2 Kategorie: WTA 250 Místo konání: Linec, Rakousko Povrch: tv. povrch / hala Dotace: 235.238 dolarů • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Stockholm - muži

Letošní ročník halové akce ve Stockholmu má mít parádní obsazení, jelikož se jedná o poslední šanci získat body pro kvalifikaci na Turnaj mistrů. Na závěrečném vrcholu sezony však zbývá už jen jedno místo a očekává se, že zástupci Top 10 Alexander Zverev (účast jistá) ani Casper Ruud (účast jistá), kteří se dnes poperou o semifinále v Paříži, nepřijedou.

V herním poli jsou ale stále velká jména jako Hubert Hurkacz (může si zajistit letenku do Turína dnes a odhlásit se), Félix Auger-Aliassime, poslední šampion Denis Shapovalov či Jannik Sinner (může se odhlásit, pokud se Hurkacz kvalifikuje).

Turnaj proběhne bez české účasti. Do kvalifikačních bojů by měl zasáhnout Slovák Jozef Kovalík.

Volnou vstupenku do hlavní soutěže pořadatelé udělili Andymu Murraymu, Emilovi Ruusuvuorimu a domácímu Eliasovi Ymerovi.