Collinsová i na 10. letošním turnaji začala vítězně, v Palermu porazila Gerlachovou

Danielle Collinsová vstoupila i do 10. turnaje v roce 2021 vítězstvím. Na antuce v Palermu, kde plní roli nasazené jedničky, si 27letá Američanka poradila 7-5 6-3 s německou kvalifikantkou Katharinou Gerlachovou.



O šesté letošní čtvrtfinále se 44. hráčka světa Collinsová, jež si minulý týden v Budapešti zahrála semifinále, utká s o čtyři roky mladší Australankou Maddison Inglisovou (h2h 1-0).



190. hráčka světa Lucia Bronzettiová si na domácí antuce odbývá druhý start na podniku WTA a také podruhé odstartovala vítězstvím. 22letá Italka, jež se minulý týden v Lausanne dostala do čtvrtfinále, na Sicílii porazila 6-4 6-1 pátou nasazenou Bulharku Viktoriyu Tomovovou. Ve druhém kole narazí na Američanku Grace Minovou.

