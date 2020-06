Collinsová se pustila do Djokoviče. Nekaž to nám ani fanouškům, měl bys start US Open podporovat

Situace ohledně možného konání letošního US Open rozdělila tenisty na dva tábory. Zatímco ti na žebříčku níže si přejí, aby se obvykle závěrečný grandslam sezony na přelomu srpna a září uskutečnil, ti nejlepší včetně Novaka Djokoviče jsou spíše proti. Co Američanka mužské světové jedničce vzkázala?

Djokovič se totiž nechce smířit s opatřeními, která mohou na letošním US Open panovat, aby se obvykle závěrečný grandslam sezony v New Yorku mohl uskutečnit v plánovaném termínu. Považuje je za extrémní a neudržitelné.

Hráči by museli bydlet v hotelu u letiště, během volna trávit čas jen tam a podstupovat časté testy, mohli by si vzít s sebou do areálu ve Flushing Meadows jen jednoho člověka, účastníci z jiných zemí by nejspíše museli do 14denní karantény a všichni by měli omezený přístup do areálu, což znemožní trénovat dle libosti.

Djokovič proto zvažuje, že letošní ročník vynechá, pokud se opravdu uskuteční. Na kurty by se tak vrátil až v září, kdy je na programu zkrácené antukové jaro, které má na přelomu září a října vyvrcholit na French Open. Zatím jsou to ale jen plány, nic oficiálně potvrzeno nebylo. Sezona je v tuto chvíli přerušena do konce července a o osudu srpnových turnajů by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech.

Komentáře Djokoviče a jeho stanovisko, že možná newyorský grandslam vynechá, se Collinsové vůbec nelíbí. Američanka proto na Instagramu vyjádřila svůj nesouhlas s mužskou světovou jedničkou.

"Novaku, tohle je v rozporu s tím, cos po nás žádal, když jsi chtěl, aby hráči v elitní stovce přispěli žebříčkově níže postaveným hráčům. Nikdo z nás nemá už od února možnost hrát turnaje a vydělat si. US Open je tak skvělou možností, jak se konečně vrátit k naší práci, i když to bude za přísných podmínek, protože zdraví a bezpečí hráčů je to nejdůležitější."

"Tohle je pro hráče obrovská příležitost, jak konečně zase vydělávat a ty, jakožto světová jednička, tvrdíš, že ti vadí, že si můžeš přivést jen jednoho člověka a ne celý tým. Pokud bude bezpečné hrát a USTA (Americká tenisová asociace), WTA a ATP udělají vše pro to, aby byli hráči v bezpečí, pak bychom měli start US Open podporovat."

"Pro někoho, kdo za svou kariéru vydělal 150 milionů dolarů, je snadné lidem říkat, co mají s penězi dělat. Ale většina z nás, kteří necestují s početným realizačním týmem, musí zase pracovat. Bylo by hezké, kdybys raději myšlenku konání US Open podporoval a nekazil ji nám ani fanouškům!"