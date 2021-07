Collinsová se v Palermu dostala poprvé do finále turnaje WTA, čeká ji odveta proti rozjeté Ruseové

Danielle Collinsová už byla 23. hráčkou světa či si zahrála semifinále na Australian Open, na finálový zápas ale dlouho čekala.



V semifinále turnaje WTA uspěla až na sedmý pokus dnes na antuce v Palermu. Americká tenistka si poradila 6-4 6-3 s Číňankou Shuai Zhang do svého prvního finále postoupila bez ztráty setu.



"Dlouho jsem snila o tom, že si zahraju finále. Tady se mi můj sen konečně splní, jsem moc šťastná," radovala se aktuálně 44. hráčka světa Collinsová, jež v březnu musela na operaci kvůli endometrióze a přišla tak o celou přípravu před French Open.







Zítra si Collinsová zahraje v 27 letech o první titul. Její soupeřkou bude Elena Ruseová (h2h 0-1), které může oplatit dva týdny starou porážku z Hamburku.



23letá Rumunka se do finále dostala podruhé v kariéře. Jen dva týdny po poté, co v Hamburku slavila premiérový triumf. V Německu i nyní na Sicílii začínala v kvalifikaci, aktuálně má na kontě již 12 výher v řadě.



V dnešním semifinále Ruseová udolala po tříhodinovém boji 6-7 7-6 6-0 Francouzku Oceane Dodinovou. a pokud zvítězí i v neděli, posune se poprvé do elitní stovky žebříčku WTA.





• WTA 250 PALERMO •

Itálie, antuka, 235.238 dolarů

sobotní výsledky (24. 07. 2021) • Dvouhra - semifinále • Collinsová (1-USA) - Shuai Zhang (4-Čína) 6-4 6-3 Ruseová (Rum.) - Dodinová (6-Fr.) 6-7(4) 7-6(0) 6-1