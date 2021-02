Córdoba: 19letý Cerundolo je při debutu ve finále. Mladší Argentinec v něm nebyl 20 let

ATP CÓRDOBA - Juan Manuel Cerundolo je prvním tenistou od roku 2004, který při svém debutu na turnaji ATP postoupil do finále. 19letému Argentinci se to povedlo na domácí antuce v Córdobě, kde si v semifinále poradil s krajanem Federicem Coriou. Ve finále, v němž je nejmladším Argentincem za posledních dvacet let, vyzve zkušeného Španěla Alberta Ramose.

Juan Manuel Cerundolo je až 335. hráčem světa, což je téměř jeho žebříčkové maximum. Kromě šesti startů na challengerech, na kterých je jeho nejlepším výsledkem semifinále z Montevidea 2019, hraje jen na menších akcích ITF. Na nich v sezoně 2019 získal tři tituly.



O to více překvapuje tento týden na domácí antuce v Córdobě. 19letý Argentinec prošel tříkolovou kvalifikací a prožívá snový debut v hlavní soutěži turnaje ATP.



Cerundolo vyřadil Thiaga Seybotha, třetího nasazeného Miomira Kecmanoviče, nasazenou sedmičku Thiaga Seybotha a v sobotním semifinále zdolal 6-4 4-6 6-2 o devět let staršího krajana Federica Coriu. Po pár dnech tak 'pomstil' vyřazení svého o tři roky staršího bratra Francisca.



Cerundolo sice neudržel vedení 6-4 a 4-2, ztracený druhý set ho ale psychicky nepoložil. V rozhodující sadě vyhrál všechny čtyři gamy na returnu a připsal si sedmou výhru v řadě, z toho třetí třísetovou během tří dnů.



Naposledy se do finále turnaje ATP dostal hned při své premiéře Španěl Santiago Ventura, který nakonec v Casablance 2004 triumfoval. Žádný další už potom ale nepřidal.



Cerundolo se stal také nejmladším argentinským finalistou podniku ATP od roku 2001, kdy tehdy 18letý José Acasuso, mimochodem pod vedením Cerundolova otce Alejandra, v Buenos Aires podlehl Gustavu Kuertenovi.







Juan Manuel Cerundolo už má zajištěn posun ve světovém žebříčku o více než sto příček, v případě triumfu by vyletěl na 181. místo.



O titul bude Cerundolo usilovat v neděli proti o čtrnáct let staršímu Španělu Albertu Ramosovi, který už má v nohách čtyři třísetové zápasy proti domácím soupeřům. Zastavit ho nedokázali Juan Pablo Londero, Tomas Etcheverry, největší favorit Diego Schwartzman a v semifinále ani Facundo Bagnis.



Ramos mohl semifinálový duel ukončit už ve druhém setu, jenže za stavu 7-5 a 5-3 nevyužil tři mečboly a poprvé v pátém vzájemném střetnutí prohrál set. První porážce ale zabránil, i když vítězství 7-5 5-7 6-3 vydřel až po bezmála tříhodinovém boji.



33letý Ramos se dostal do svého celkově 9. finále. Oba dosavadní tituly slavil levou rukou hrající Španěl na antuce - ve švédském Bastadu 2016 a švýcarském Gstaadu 2019.