Čorič v deštivém Riu postoupil do semifinále a vyzve Garína. Thiema v dohrávce čeká boj o obrat

Borna Čorič letos vyhrál pouze úvodní zápas sezony na ATP Cupu proti Dominicu Thiemovi, od té chvíle prohrál čtyři zápasy v řadě s Hurkaczem, Schwartzmanem, Querreym a Monteirou. Včetně závěru loňské sezony prohrál 10 z 11 zápasů.



Vítěznou pohodu třiadvacetiletý Chorvat našel až tento týden na antukovém turnaji ATP 500 v Riu de Janeiro, kde využívá slabšího obsazení a solidního losu. Po Argentinci Londerovi a domácím Seybothovi si poradil i s Italem Lorenzem Sonegou, kterého zdolal 7-6 6-3.



Čorič tak postoupil do semifinále, v němž ho čeká dosud nejtěžší soupeř. Narazí na Christiana Garína (h2h 1-0), který neprohrál už sedm zápasů v řadě.



Třiadvacetiletý Chilan Garín předminulý týden na antuce v argentinské Córdobě získal svůj čtvrtý titul. Následně kvůli bolestem pravé nohy nestartoval v Buenos Aires, nyní v Riu už ale zase pokračuje na vítězné vlně.







V deštěm přerušovaném čtvrtfinále Garín zdolal 2-6 6-3 7-5 Argentince Federica Coriu, byť ve třetím setu přišel o náskok dvou brejků. Proti Čoričovi bude Garín bojovat o své páté finále během necelých 15 měsíců i kariéry, které by ho vyhouplo poprvé do Top 20.



Šampion z roku 2017 Dominic Thiem v Riu zdolal své první dva soupeře až ve třech setech a pokud chce zvládnout i čtvrtfinále proti Gianlucu Magerovi, bude muset znovu do tří setů. Ve čtvrtfinále s italským kvalifikantem, proti kterému usiluje také o premiérový posun na post světové trojky, prohrával 6-7 a 1-2 s mankem brejku ve chvíli, kdy utkání přerušil déšť.

• ATP 500 RIO DE JANEIRO •

Brazílie, antuka, 1.915.485 dolarů

páteční výsledky (21. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Thiem (1-Rak.) - Mager (It.) 6-7 1-2 / přerušeno kvůli dešti Garín (3-Chile) - Coria (Arg.) 2-6 6-3 7-5 Čorič (5-Chorv.) - Sonego (It.) 7-6(5) 6-3 Martínez (Šp.) - Balasz (Maď.) 6-2 2-2 / přerušeno kvůli dešti