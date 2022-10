Cornetová a Mertensová v Monastíru postoupily poprvé v sezoně do finále

Alizé Cornetová letos už jedenáctkrát ztroskotala na své první soupeřce, ale také se dostala do čtvrtfinále Australian Open či po skalpu tehdy 37 zápasů neporažené světové jedničky Igy Šwiatekové do osmifinále Wimbledonu.



A zítra si v tuniském Monastíru zahraje po 14 měsících ve finále. 32letá Francouzka se do něj dostala bez ztráty setu po semifinálové výhře 6-4 6-3 nad Veronikou Kuděrmetovovou, byť v úvodu utkání prohrávala 0-2 a 15-30 při svém podání.



"Dnes trochu foukalo a myslím, že jsem se s podmínkami vypořádala lépe. Ona (Kuděrmetovová) s údery zbytečně spěchala. Měla hodně brejkbolů, ale já byla psychicky silná a opravdu dobře jsem podávala," komentovala Cornetová, jež odvrátila 9 z 11 soupeřčiných šancí na brejk.



Bývalá světová jedenáctka a aktuálně 32. hráčka světa Cornetová postoupila do svého celkově 15. finále a bojovat v něm bude o 7. titul, Naposledy triumfovala již před čtyřmi lety na antuce ve švýcarském Gstaadu.

Winning her fourth match in straight sets this week, @alizecornet is the first finalist in Monastir!#JasminOpen pic.twitter.com/sQX5ZrBuKy — wta (@WTA) October 8, 2022





Nedělní soupeřkou Cornetové bude Elise Mertensová (h2h 2-2), která dnes ve svém prvním letošním semifinále přehrála 6-4 6-0 přemožitelku Kateřiny Siniakové či světové dvojky Ons Džabúrové Američanku Claire Liuovou.



26letá Belgičanka Mertensová si v neděli zahraje 11. finále a stejně jako soupeřka bude bojovat o 7. titul. Ten poslední získala loni v lednu na Gippsland Trophy v Melbourne.