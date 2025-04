Čtrnáctiletá Kovačková znovu řádí. V Turecku si zahraje o další finále

17.04.

Serena Williamsová promluvila o Sinnerově dopingovém případu

Legendární Serena Williamsová se domnívá, že pokud by během své kariéry porušila antidopingová pravidla stejně jako loni Ital Jannik Sinner, byla by potrestaná zákazem startu na 20 let. Časopisu Time navíc řekla, že by nejspíš přišla i o všech 23 grandslamových titulů. Světová jednička Sinner z kauzy vyvázl jen s tříměsíčním distancem. Více informací najdete v článku.