Čtvrtfinále na US Open bude poprvé v historii bez Američanů

Poprvé v historii US Open se do čtvrtfinále dvouher nedostal žádný americký hráč ani hráčka. Jako poslední z domácích zástupců opustil soutěž Jenson Brooksby, držitel divoké karty prohrál v osmifinále se světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem. Ve čtvrtém kole byli tři američtí tenisté a v ženské dvouhře Shelby Rogersová, ani jeden z nich ale neuspěl.

"V první stovce je nás čtrnáct nebo patnáct, takže docela dost. Ale nemáme tam žádné bombarďáky," uvedl dvaadvacátý nasazený Reilly Opelka, kterého vyřadil v pondělí Jihoafričan Lloyd Harris.

"Myslím, že taková dominantní éra jako za Samprase a Agassiho už se opakovat nebude. To je rarita pro každou zemi. Je to frustrující. Když se podíváte na USA, v první stovce máte tolik kluků, ale nikdo se nedostane ani do finále grandslamu. Mám však pocit, že u některých je to jen otázkou času," prohlásil Opelka, který v pondělí vylepší své žebříčkové maximum a stane se americkou jedničkou.

Posledním mužským americkým vítězem grandslamového turnaje je Andy Roddick, který roce 2003 vyhrál US Open. Celkem na newyorském turnaji od roku 1881 vybojovali američtí zástupci 85 titulů v mužské dvouhře a 92 mezi ženami.

Jako dosud poslední triumfovala v roce 2017 Sloane Stephensová, která letos vypadla ve třetím kole. Při neúčasti držitelky 23 grandslamových titulů Sereny Williamsové a loňské vítězky Australian Open Sofie Keninové došla nejdál Shelby Rogersová, která dokonce vyřadila první hráčku světa Australanku Ashleigh Bartyovou, ale následně prohrála v osmifinále s osmnáctiletou britskou senzací turnaje Emmou Raducanuovou.

Američané mají v Top 100 žebříčku ATP čtrnáct zástupců, ženy v WTA dokonce patnáct.