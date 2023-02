Čtyři ztracené servisy v řadě, prohraný set. Alcaraz v Riu musel otáčet souboj s Fogninim

Carlos Alcaraz se minulý týden vrátil na kurty po více než tříměsíční pauze zaviněné dvěma zraněními a hned triumfoval na antuce v Buenos Aires. Nyní v Riu de Janeiro startuje podruhé v kariéře jako obhájce titulu, loni v Umagu ho o zopakování triumfu z předchozího roku připravil ve finále Jannik Sinner.



V Brazílii už 19letý Španěl zvládl dvě z pěti kol. Po úvodní dvousetové výhře nad domácím outsiderem Mateusem Alvesem si po třísetovém boji poradil s o 16 let starším Fabiem Fogninim. Bývalého italského finalistu, který se snažil na vázat na svou první letošní výhru, zdolal v repríze loňského semifinále po 2 hodinách a 45 minutách boje 6-7 6-2 6-4.



Alcaraz v úvodu vedl 3-0 a měl dva brejkboly, ale nevyužil je a skvělý start v bezproblémový postup neproměnil. Naopak. Čtyřikrát po sobě ztratil servis a první dějství v tie-breaku prohrál. Rytmus na podání ale znovu dokázal najít a vývoj otočil. Malou komplikaci si dovolil ještě ve třetím setu, v němž za stavu 3-0 s dvěma brejky v zádech popáté neudržel podání.



"Trochu jsem bojoval se svým servisem. Měl jsem zápas pod kontrolou, ale pak přišlo několik brejků po sobě. Po prvním setu bylo momentum na jeho straně a pro mě bylo složité se vrátit zpět. Ale vím, že tenisový zápas je dlouhý. Měl jsem šanci se na podání zlepšit a myslím, že se mi to povedlo," komentoval Alcaraz.



"Byl to opravdu těžký zápas. Oba jsme hráli na vysoké úrovni, skvělé výměny, skvělé údery. Je úžasné hrát takové zápasy. Řekl bych, že jsme oba předvedli téměř stoprocentní výkon," dodal rodák z Murcii, jenž vylepšil svou letošní bilanci na 6-0.







Alcaraz útočí na návrat do čela žebříčku

Pokud Alcaraz v Riu poprvé v kariéře obhájí titul, vyrovná ve světovém žebříčku bodové konto Novaka Djokoviče. Světovou jedničkou ale i nadále zůstane Srb, neboť získal více bodů na velkých akcích (grandslamy, Turnaj mistrů a podniky Masters 1000).



V příštím týdnu by si to o pozici v čele měli rozdat na dálku na turnajích ATP 500. Alcaraz má startovat v Acapulku a Djokovič v Dubaji. "Teď je pro mě cílem vrátit se na post světové jedničky. Proto na těchto turnajích musím odvést maximum, abych byl zase první," prohlásil Alcaraz.



Ve čtvrtfinále ho čeká Srb Dušan Lajovič (h2h 2-0), kterého porazil minulý týden v Argentině.

• ATP 500 RIO DE JANEIRO •

Argentina, antuka, 711.600 dolarů

čtvrteční výsledky (23. 02. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Alcaraz (1-Šp.) - Fognini (It.) 6-7(5) 6-2 6-4 Zapata (Šp.) - F. Cerúndolo (4-Arg.) 6-1 4-6 6-1 Báez (6-Arg.) - Varillas (Peru) 7-5 7-6(6) Ramos (7-Šp.) - Galán (Kol.) 6-2 6-4 Lajovič (Srb.) - Djere (Srb.) 6-2 6-4 Jarry (Chile) - Martínez (Šp.) 6-2 6-2