Cuevas měl v Córdobě namále s Magerem, Moutet po bitvě vyřadil domácí dvojku Pellu

Pablo Cuevas z prvních šesti zápasů nové sezony vyhrál jen jeden, když po odvrácení tří mečbolů udolal Reillyho Opelku. Po přesunu na oblíbenou antuku se mu však začalo okamžitě dařit poprvé od loňského Roland Garros vyhrál v hlavní soutěži turnaje ATP dva zápasy po sobě.



V argentinské Córdobě si nejprve poradil s domácím Federicem Delbonisem a ve středu zdolal 6-7 7-6 6-1 Itala Gianlucu Magera, přestože soupeř byl při svém podání dvakrát dva míčky od vítězství.



"Byl jsem blízko vyřazení, ale nepřestával jsem věřit, že najdu cestu k obratu. Začal jsem hrát agresivněji a jsem moc rád, že se mi povedlo zápas otočit," komentoval Cuevas.



O zopakování loňského semifinále si 34letý Uruguayec zahraje s Chilanem Christianem Garínem, s nímž prohrál všechny tři vzájemné duely - všechny loni. Třiadvacetiletý Garín ve svém prvním letošním zápase na antuce smetl 6-3 6-0 Maďara Attilu Balasze.



Corentin Moutet Córdobě vyřadil už dva těžké soupeře. Po čerstvém vítězi challengeru v Punta del Este Brazilci Thiagu Monteirovi udolal po tříhodinové bitvě 6-7 7-5 6-3 i domácí nasazenou dvojkou a loňského finalistu Guidu Pellu.



"Byl to extrémně těžký zápas. Fyzicky i psychicky. On měl velkou podporu publika, ale i mě skvělá atmosféra dodávala energii. Tahle výhra mi tu dodá hodně sebevědomí, snad ho prodám v dalším zápase," prohlásil Moutet.



Ve čtvrtfinále se dvacetiletý Francouz střetne se Slovákem Andrejem Martinem (h2h 2-1), kterého na začátku roku porazil na překvapivé cestě do finále v Dauhá.



Třicetiletý Martin na antuce ve druhém kole porazil 6-3 7-6 Španěla Carlose Tabernera a poprvé od února 2018 a potřetí v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP.



Nasazenou jedničku Argentince Diega Schwartzmana čeká vstup do turnaje až ve čtrvtek, kdy se ve večerním programu utká se Španělem Jaumem Munarem.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 610.010 dolarů

středeční výsledky (05. 02. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Moutet (Fr.) - Pella (2-Arg.) 6-7(4) 7-5 6-3 Garín (3-Chile) - Balázs (Maď.) 6-3 6-0 Cuevas (6-Urug.) - Mager (It.) 6-7(5) 7-6(2) 6-1 Martin (SR) - Taberner (Šp.) 6-3 7-6(7)